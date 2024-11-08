Вперше в історії США: Трамп призначить головою апарату Білого дому жінку

Обраний президент США Дональд Трамп призначить Сьюзі Вайлс головою апарату Білого дому. Вона стане першою жінкою в історії Америки, яка обійняла цю впливову посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press та CNN.

"Сьюзі - жорстка, розумна, інноваційна, і нею всі захоплюються і її поважають. Сьюзі продовжить невпинно працювати, щоб знову зробити Америку великою. Це заслужена честь - мати Сьюзі як першу жінку-начальника в історії Сполучених Штатів. Я не сумніваюся, що вона змусить нашу країну пишатися нею", - заявив Трамп.

Видання уточнюють, що Вайлс є фактичним керівником переможної кампанії республіканця. Вайлс є фактичним керівником переможної кампанії республіканця. Вона широко визнана як у найближчому оточенні Трампа, так і за його межами за керування у реалізаці кампанії та дисципліні. Її вважали головним претендентом на посаду глав апарату Білого дому.

Вайлс переважно уникала уваги, навіть відмовившись взяти мікрофон, щоб виступити, коли Трамп святкував свою перемогу рано вранці в середу. Вона чинила опір формальному званню менеджера кампанії, щоб не стати мішенню з огляду на історію Трампа, який змінював людей на цій посаді.

AP пише, що найм Сьюзі Уайлс - це перше важливе рішення Трампа як обраного президента. Воно може стати вирішальним випробуванням для його майбутньої адміністрації, оскільки йому необхідно швидко сформувати команду, яка допоможе керувати величезним федеральним урядом. Вайлс не має великого досвіду роботи у федеральному уряді, проте вона має тісні зв'язки із новообраним президентом.

Під час передвиборчої кампанії Вайлс змогла зробити те, що вдавалося небагатьом: допомогти контролювати імпульси Трампа - не докоряючи йому і не читаючи йому нотацій, а заслуживши поваги і показуючи йому, що для нього буде краще, якщо він послухається її порад, а не проігнорує їх.

Вісім років тому Трамп відмовився від ретельного планування своєї перехідної команди. Натомість він найняв різношерстий набір помічників з передвиборної кампанії, членів сім'ї та республіканських інсайдерів, які провели більшу частину свого першого року на посаді, займаючись внутрішніми чварами, які домінували в новинному висвітленні нової адміністрації. Це було те, що багато експертів вважають основною помилкою, яка підкосила президента, який був новачком у Вашингтоні та уряді, коли він склав присягу.

За підсумком Трамп змінив чотирьох начальників штабу - включаючи одного, котрий рік виконував обов'язки - під час своєї першої адміністрації, що стало частиною рекордної кадрової ротації. Багато головних помічників було вигнано Трампом у його перший термін, який обурювався тим, що їх змушували почуватися керованими чи поблажливими, тоді як інші виявилися втягнутими в ідеологічні розбрати всередині фракційного Західного крила.

Помічники Трампа сподіваються, що вибір Вайлса свідчить про те, що обраний президент прагне створити більш згуртовану команду, яка, однак, майже напевно залишиться менш традиційною, ніж у його попередників-демократів чи республіканців.

Також Трамп, який у 2016 році обіцяв наймати "тільки найкращих людей", з того часу неодноразово говорив, що на його думку, найбільшою помилкою його першого терміну було те, що він наймав не тих людей. За його словами, тоді він був новачком у Вашингтоні і не знав нічого кращого. Але тепер, за словами Трампа, він знає, яких "найкращих людей" і кого слід уникати для роботи в його адміністрації.

