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Путін привітав Трампа з перемогою і готовий сам йому зателефонувати
22:59 07.11.2024 |
Володар Кремля Владімір Путін стверджує, що готовий сам зателефонувати Дональду Трампу, який переміг на виборах президента США.
Про це він розповів на так званому "дискусійному клубі Валдай" у четвер, 7 листопада, повідомляє "Європейська правда".
Путін почав згадувати про різні зовнішньополітичні ідеї, які лунали від кампанії Трампа, зокрема і врегулювання, як він висловився, "української кризи", що "заслуговує на увагу, як мінімум".
"Користуючись нагодою, хочу привітати його (Трампа. - Ред._ з обранням на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Я вже казав, що ми будемо працювати з будь-яким главою держави, якому виявить довіру американський народ", - додав він.
На питання про те, чи буде говорити він із Трампом, росіянин Путін відповів, що "не вважаю негожим і зі свого боку йому зателефонувати".
"Просто не роблю цього, тому що керівники західних держав з якогось етапу ледь не кожен тиждень мені телефонували, а потім припинили. Ну, не хочуть, то й не треба", - вважає він.
Після уточнення про те, чи готові в Кремлі говорити з майбутнім президентом США, Путін відповів: "Готові, готові".
Нагадаємо, російське видання "Верстка" повідомило, що лідер Росії Владімір Путін неформально привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах. Зробив він це нібито "через знайомих".
Під час виборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв швидко завершити війну в Україні та пояснював, що йому це вдасться через "чудові стосунки" з Владіміром Путіним. Трамп говорив, що зв'яжеться для врегулювання війни з лідерами двох воюючих держав.
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