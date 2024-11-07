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Боррель заявив про неприпустимість спроб легітимації Північного Кіпру в межах Організації тюркських держав
22:41 07.11.2024 |
Гідними жалю назвав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель спроби надання офіційного суверенного статусу турецькій спільноті Республіки Кіпр.
"Європейський союз відкидає неодноразові спроби Організації тюркських держав (ОТД) легітимізувати турецько-кіпрське сепаратистське утворення, невизнану на міжнародному рівні так звану Турецьку Республіку Північного Кіпру, шляхом надання ОТД статусу спостерігача, зокрема на її саміті, який відбувся вчора в Бішкеку", - ідеться в заяві Борреля, опублікованій у четвер.
"Ці спроби гідні жалю і суперечать рішучій підтримці кількома членами організації принципу територіальної цілісності, закріпленому в Статуті ООН", - зазначив високий представник ЄС із закордонних справ.
Боррель нагадав, що ЄС визнає тільки Республіку Кіпр "як суб'єкта міжнародного права, згідно з відповідними резолюціями Ради Безпеки ООН".
У середу в Бішкеку відбувся саміт ОТД.
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