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АНАЛІТИКА

Боррель заявив про неприпустимість спроб легітимації Північного Кіпру в межах Організації тюркських держав

 

Гідними жалю назвав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель спроби надання офіційного суверенного статусу турецькій спільноті Республіки Кіпр.

"Європейський союз відкидає неодноразові спроби Організації тюркських держав (ОТД) легітимізувати турецько-кіпрське сепаратистське утворення, невизнану на міжнародному рівні так звану Турецьку Республіку Північного Кіпру, шляхом надання ОТД статусу спостерігача, зокрема на її саміті, який відбувся вчора в Бішкеку", - ідеться в заяві Борреля, опублікованій у четвер.

"Ці спроби гідні жалю і суперечать рішучій підтримці кількома членами організації принципу територіальної цілісності, закріпленому в Статуті ООН", - зазначив високий представник ЄС із закордонних справ.

Боррель нагадав, що ЄС визнає тільки Республіку Кіпр "як суб'єкта міжнародного права, згідно з відповідними резолюціями Ради Безпеки ООН".

У середу в Бішкеку відбувся саміт ОТД.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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