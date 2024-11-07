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АНАЛІТИКА

Викладачів з Одеси затримали у польському університеті: за хабар «купували» 60 дипломів

 

Співробітники Центрального антикорупційного бюро Польщі затримали трьох громадян України на території колишнього університету Collegium Humanum під час спроби дати хабар у $40 000 за видавання дипломів для 60 осіб. Про це пише Rzeczpospolita.

Як зазначено у повідомленні польської прокуратури, затримані - академічні викладачі з Одеси. Вони брали участь в організованій злочинній групі, заснованій та очолюваній ректором цього польського університету. Затриманим українкам визначили заставу у 15 000 злотих та заборонили залишати Польщу.

Collegium Humanum - це приватний університет у Варшаві, який погорів на скандалах про фальшиві дипломи ще 2023 року. З'ясувалося, що за хабарі університет видав свідоцтва про закінчення навчання без проведення іспитів та обов'язкових занять. Масштаб діяльності слідчі оцінили як "шокувальний" - кількість підроблених дипломів могла обчислюватися тисячами, писало видання Wiadomosci.

Серед осіб, які отримали фальшиві дипломи, були офіцери польської армії та держслужбовці.

У ході розслідування було заарештовано ректора університету Павла Чарнецького, також затримано його родича, колишнього депутата Європарламенту Ришарда Чарнецького.

Спочатку ректор не визнав себе винним, але пізніше погодився співпрацювати зі слідством й повідомив, що в університеті не він один займався продажем дипломів.

Скандал навколо Collegium Humanum викликав широкі дискусії щодо якості освіти та функціонування приватних університетів у Польщі. Collegium Humanum довелося змінити назву, щоб продовжити набір студентів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Польща
 

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