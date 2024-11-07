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АНАЛІТИКА

Європарламент дав зелене світло словенській кандидатці в єврокомісари з розширення

 

Представниця Словенії Марта Кос отримала схвалення для затвердження на посаду єврокомісара з питань розширення у результаті слухань у Європарламенті в четвер.

Про це повідомили у політичній групі Європарламенту "Оновити Європу", пише "Європейська правда".

"Марта Кос, номінована на посаду словенського комісара з питань розширення, отримала зелене світло після слухань у Європейському парламенті щодо її затвердження у комітеті у закордонних справах, разом з іншими трьома запрошеними комітетами - AFCO, LIBE та DROI", - сказано у повідомленні.

Група "Оновити Європу" вітає її прагнення скористатися новим імпульсом навколо розширення, відстоюючи підхід, заснований на заслугах.

Під час слухань у Європарламенті щодо кандидатури номінованої на посаду комісара з розширення Марти Кос вона назвала підтримку України та відсіч російській агресії абсолютним пріоритетом.

У своєму вступному слові Кос зазначила, що розширення "проходить червоною ниткою через моє життя".

Кос підкреслила, що процес розширення - це марафон, а не спринт. І хоча вона підтримує амбіції, шлях до розширення повинен залишатися заснованим на заслугах, а кожна країна, яка прагне приєднатися до ЄС, повинна бути ретельно оцінена на основі її індивідуальних заслуг: "Тут немає коротких шляхів".

Водночас у разі затвердження Марта Кос пообіцяла, що всі країни, які претендують на вступ, будуть добре підготовлені, матимуть сильну політичну підтримку з боку ЄС і будуть супроводжуватися ним на всьому шляху цього процесу. Країни, які проводять реформи, також повинні отримати переваги, в тому числі через поступову інтеграцію в єдиний ринок.

Давши зрозуміти, що вона буде боротися з відступом від демократії, Кос також підкреслила необхідність рішучих європейських зобов'язань щодо країн-кандидатів.

Щодо України, вона пообіцяла тісно співпрацювати з Києвом, підтримуючи його відновлення та реконструкцію в координації з G7 та іншими міжнародними партнерами-однодумцями.

Підтримка України та відсіч російській агресії є абсолютним пріоритетом, і вона сказала, що переговори про розширення з цією країною повинні стати європейською дороговказною зіркою для цієї "героїчної нації - так само як і для Молдови".

За даними Politico, Марта Кос під час свого виступу навіть заговорила українською - але через відсутність перекладача журналісти не змогли переповісти, що саме вона сказала.

Вона також зобов'язалася перетворити розширення з можливості на реальність для Західних Балкан, сприяти примиренню та регіональній співпраці, а також підкреслила, що двосторонні питання "не можуть залишатися постійними перешкодами" для їхніх перспектив вступу до ЄС.
Ключові теги: ЄС
 

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