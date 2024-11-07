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АНАЛІТИКА

У найбільшого забудовника Росії фінансова криза. Один із співвласників продає свою частку

 

Найбільший російський забудовник - група компаній "Самольот" - зіткнувся із фінансовими труднощами через різке підвищення ключової ставки та згортання програм пільгової іпотеки. Про це пише російський Forbes із посиланням на поінформовані джерела.

Через фінансові труднощі основний власник "Самольота" Михайло Кенін продає свою частку, яка становить 31,6%, ринковою вартістю $270 млн (26,5 млрд рублів).

"Там дуже погані справи, і продаж - це один із варіантів розвитку подій", - розповіло джерело Forbes у компанії, що супроводжує угоду.

За словами інших співрозмовників видання, позбутися часток у "Самольоті" можуть і інші його власники.

Угоду з продажу пакета одного з акціонерів розміром понад 20% відкрито обговорюють на ринку певний час, ведуть переговори з низкою інвесторів.

Станом на травень 2024 року загальна вартість активів групи компаній "Самольот" становила понад $10 млрд (1 трлн рублів).

"Самольот" має офіси в 300 містах Росії й понад 10 000 співробітників у штаті. У третьому кварталі 2024 року продажі компанії впали на 44% у квадратних метрах та на 37% у грошовому еквіваленті.

Облігації "Самольота" на Московській біржі стрімко падають уже кілька місяців. Папери з погашенням у 2027 році з кінця серпня втратили 13% вартості, причому половину - за останні два тижні. Акції групи на торгах у четвер впали на 9%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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