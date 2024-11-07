Імпорт Китаєм нафти з Ірану під загрозою через можливе посилення санкцій США

Китай зіткнеться зі скороченням постачань дешевої іранської сирої нафти, яка становить близько 13% імпорту найбільшим у світі покупцем нафти, якщо Дональд Трамп посилить застосування санкцій проти Тегерана після свого повернення на посаду президента США в січні.

Згідно з прогнозами Edison Research, Трамп, який переміг на виборах, під час свого другого терміну знову запровадить свою «політику максимального тиску» посилення санкцій на нафтову промисловість Ірану через занепокоєння його ядерною програмою, кажуть іранські, арабські й західні офіційні особи.

Такий крок підвищить вартість імпорту Китаю, збільшивши тиск на нафтопереробний сектор, який бореться з низьким попитом на паливо й низькими маржами, а незалежні підприємства, відомі як «чайники», постраждають особливо сильно.

«Перемога Трампа може призвести до того, що Сполучені Штати запровадять санкції проти Ірану, тим самим скоротивши експорт іранської нафти й підвищивши ціни на нафту», - сказав у записці Вівек Дхар, стратег із сировинних товарів Commonwealth Bank of Australia.

2018 року, під час свого першого терміну перебування в Білому домі, Трамп відновив санкції проти Ірану, що зрештою призвело до припинення його експорту нафти до Індії, Японії й Південної Кореї.

Наприкінці 2019 року нафтопереробники Китаю стали покупцями іранської сирої нафти за зниженими цінами, заповнивши вакуум, залишений державними нафтовими компаніями, які остерігалися санкцій США, заощадивши мільярди доларів і зміцнивши статус Китаю як головного нафтового ринку Тегерана.

Китай з Іраном побудували торгову систему, яка використовує переважно китайські юані й мережу посередників, уникаючи долара і контакту з регуляторами США, що робить застосування санкцій жорсткішим.

Водночас Вашингтон не бажав вживати заходів, які б припинили пропозицію зі світового ринку після війни в Україні, кажуть аналітики.

Vortexa Analytics, яка відстежує нафтові потоки Ірану, оцінила імпорт Китаєм іранської нафти в 1,4 млн барелів на день (б/д) протягом перших дев'яти місяців цього року.

Минулого місяця Вашингтон розширив санкції проти Ірану, додавши заходи проти кораблів так званого тіньового флоту, які перевозять його нафту, що сповільнило потік іранської нафти з Малайзії до Китаю, зі слів торгового менеджера «чайника», який займається іранською нафтою.

«Навіть діяльність між кораблями (STS) може постраждати. Тому хвилювання більше стосується доставлення, ніж банківської справи», - сказав він на умовах анонімності, маючи на увазі практику переміщення іранських вантажів між кораблями для маскування їхнього походження.

Незалежні джерела на нафтопереробниках повідомили, що Teapots, деякі з яких уже працюють у збиток, можуть бути змушені ще більше скорочувати обсяги виробництва, якщо посилення санкцій Трампа проти Ірану й Венесуели призведе до скорочення постачань і подальшого зниження маржі.

Однак імпорт Китаю з Ірану зріс приблизно на 30% у період із січня по жовтень, попри посилення санкцій, які заохочували діяльність «тіньового» флоту, сказала аналітик Vortexa Емма Лі.

«Ми можемо побачити значні зміни лише тоді, коли інші гравці, такі як банки, будуть додані до списку», - зазначила вона.

Іранська нафта, як правило, ребрендингується дилерами, після чого походить з Малайзії, Оману чи інших країн, щоб обійти санкції США.

Пекін постійно захищає свою торгівлю нафтою з Іраном як законну і таку, що відповідає міжнародному праву.