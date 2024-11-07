Банк Англії вдруге за рік знизив облікову ставку

Комітет з монетарної політики Великої Британії (КМП) вдруге за рік знизив облікову ставку на 0,25 відсоткового пункту до 4,75%. Один член КМП віддав перевагу збереженню облікової ставки на рівні 5%. Про це повідомляє пресслужба Банку Англії.

"Деінфляція продовжує знижуватись, зокрема, завдяки послабленню попередніх зовнішніх потрясінь, хоча внутрішній інфляційний тиск, що залишився, послаблюється повільніше", - ідеться у повідомленні.

Інфляція ІСЦ у Британії знизилась до 1,7% у вересні, але очікується, що до кінця року вона зросте до 2,5%. Інфляція споживчих цін на послуги знизилась до 4,9%.

Річне зростання середньотижневої заробітної плати в приватному секторі країни продовжило падати, але залишилось досить високим - на рівні 4,8% за три місяці до серпня.

Очікується, що у другій половині цього року темпи зростання ВВП повернуться до базових - близько 0,25% за квартал.

Шлях Банку Англії до подальшого пом'якшення був ускладнений двома ключовими факторами: планом витрат розміром 70 млрд фунтів стерлінгів на рік, оголошеним у бюджеті канцлера Рейчел Рівз від 30 жовтня, та обранням Дональда Трампа президентом США.

За оцінками Банку Англії, бюджет Рівз призведе до зростання інфляції на 0,5 відсоткового пункту порівняно з попереднім прогнозом, досягнувши піку на рівні 2,8% у третьому кварталі 2025 року.

Незважаючи на зниження ставки, Банк Англії зазначив, що поступовий підхід до зняття обмежувальних заходів залишається доцільним.

"Монетарна політика повинна залишатися обмежувальною досить довго, доки ризики для стійкого повернення інфляції до цілі 2% в середньостроковій перспективі не зменшаться", - додається у повідомленні.