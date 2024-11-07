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АНАЛІТИКА

Китайська компанія відмовилася від складання телевізорів у Росії через санкції

 

Завод китайської TPV Technology в Росії припинив виробництво телевізорів Philips, Sony, Sharp та інших брендів.

Про це повідомляє The Moscow Times.

У сервісному відділі TPV Technology підтвердили, що виробництво на заводі в Шушарах у Ленінградській області призупинено, проте причину цього не уточнили. Завод працював з 2011 року і міг випускати до 3,5 млн телевізорів на рік.

Китайська сторона через високий ризик вторинних санкцій, з одного боку, і незначність ринку РФ для TPV Technology, з іншого, прийняла рішення припинити прямі продажі в країні.

Причиною також стали складнощі з оплатою компонентів, які закуповувалися в Китаї.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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