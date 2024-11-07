Перемога Трампа може обернутися проблемами для Трюдо в Канаді, - Reuters

Дональд Трамп знову обрався на пост президента США. Але його перемога може принести проблеми як Канаді, так і канадському прем'єр-міністрові Джастіну Трюдо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство пише, що повернення Трампа до Білого дому 20 січня 2025 року може обернутися економічними проблемами та необхідністю прийняття важких рішень для прем'єра Канади Трюдо, якого республіканці колись назвали "вкрай лівим божевільним".

За словами аналітиків та економістів, до можливих наслідків відносяться торгові попити, які можуть привести Канаду до рецесії, оскільки 75% її експорту йде до США, а також потік із тисячі людей прямують на північ через кордон із США.

Перемога Трампа додає Трюдо проблем, оскільки опитування показують, що він, найімовірніше, програє своєму опоненту-консерватору на виборах, які мають відбутися протягом року.

Reuters зазначає, що уповільнення темпів зростання економіки Канади та стрімке подорожчання вартості життя за останні кілька років є головними темами передвиборчої кампанії, яка відбувається на тлі дипломатичних суперечок із Китаєм та Індією, які перешкоджають зусиллям щодо диверсифікації торгівлі.

Канада, яка є четвертою у світі країною-виробником сирої нафти, найбільше вразлива перед планом Трампа запровадити мито на весь імпорт, а також його обіцянкою збільшити виробництво енергії у США.

Лора Доусон із коаліції "Кордони майбутнього", яка прагне полегшити двосторонню торгівлю та поїздки, заявила, що реальною проблемою стане поступове зниження довіри інвесторів до північного сусіда Америки.

"Для Канади чотири роки президентства Трампа можуть виявитися справді дуже довгими", - сказала вона.

У той же час, міністр фінансів Канади Христя Фріланд, відповідаючи на питання про перемогу Трампа в середу, спробувала заспокоїти канадців.

"Багато канадців були стривожені всю ніч, і я хочу сказати... що з Канадою все буде гаразд. У нас міцні відносини зі Сполученими Штатами, у нас міцні відносини з президентом Трампом і його командою", - сказала вона.

Однак у січні Трюдо заявив журналістам, що ще одне президентство Трампа стане "кроком назад", який ускладнить життя Канади.

Reuters нагадало, що в 2022 році Трамп назвав Трюдо "вкрай лівим божевільним" за те, що він вимагав від водіїв вантажівок, які перетинають кордон, вакцинування від COVID. А ще раніше, у червні 2018 року, республіканець залишив саміт G7 у Квебеку і розкритикував канадського лідера за те, що він "дуже нечесний і слабкий".

