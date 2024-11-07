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АНАЛІТИКА

Британія оголосила нові санкції проти ВПК Росії та підтримуваних РФ найманців

 

Британія у четвер оголосила про введення нових санкцій проти російського військово-промислового комплексу та підтримуваних Росією груп найманців у своєму найбільшому пакеті антиросійських обмежень з травня 2023 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду, пише "Європейська правда".

Британія оголосила про запровадження санкцій проти 56 осіб, фізичних і юридичних. Ці санкції, згідно з повідомленням, підривають постачання життєво важливого обладнання для військової машини Путіна.

Вони також спрямовані на боротьбу зі зловмисною діяльністю Росії по всьому світу, викриваючи корупційну діяльність російських маріонеткових військових угруповань в Африці.

Нові підсанкційні цілі включають постачальників, які підтримують російське військове виробництво, підтримуваних Росією груп найманців, що діють в Африці на південь від Сахари, та одного агента російської військової розвідки, причетного до застосування нервово-паралітичної речовини "Новічок" у Солсбері.

Сьогоднішні дії також спрямовані проти компаній, розташованих у Китаї, Туреччині та Центральній Азії, які займаються постачанням і виробництвом товарів, включаючи верстати, мікроелектроніку та компоненти для безпілотників, які необхідні Росії для підтримки її незаконного вторгнення в Україну.

Пакет санкцій спрямований проти трьох приватних груп найманців, пов'язаних з Кремлем, включаючи "Африканський корпус", та 11 осіб, які мають прямі зв'язки з Кремлем, загрожують миру і безпеці в Лівії, Малі та Центральноафриканській Республіці, а також причетні до широкомасштабних порушень прав людини.

Нагадаємо, наприкінці жовтня США наклали санкції на 400 осіб і компаній, зокрема за допомогу РФ з обходом обмежень.

Раніше у жовтні Британія оголосила про санкції проти трьох фізичних та трьох юридичних осіб, причетних до російської кампанії з дезінформації, спрямованої проти України.

 

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