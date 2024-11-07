Хто керуватиме оборонним блоком у новій Єврокомісії

Європейський Союз і держави, що входять до його складу, мають бути готовими до війни, яку до кінця нинішнього десятиліття може розв'язати проти них Росія. Для цього Євросоюзу слід удосконалити свою оборонну промисловість і тісно координувати зусилля з НАТО. Так вважає кандидат на пост єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, який упродовж трьох годин спілкувався із членами профільних комітетів Європарламенту під час спеціальних слухань увечері середи, 6 листопада.

"Сьогодні ми стикаємося з екзистенційними загрозами, серед яких звичайна війна, кібервійна, гібридні атаки та мілітаризація космосу. Останні оцінки розвідувальних служб показують, що Росія може випробувати рішучість НАТО і Євросоюзу до кінця нинішнього десятиліття. Тому нам слід терміново зміцнити готовність ЄС до потенційної військової агресії", - заявив литовський політик Кубілюс.

Відповідаючи на запитання євродепутатів, зокрема від лівих та крайніх правих груп, він калька разів повторив латинський крилатий вислів "Хочеш миру - готуйся до війни". Водночас політик зауважив, що йому складно зрозуміти, яким чином можна гарантувати мир на європейському континенті без бажання захищати його. "Єдиний спосіб переконати (президента Росії Володимира. - Ред.) Путіна не розпочинати ще одну військову кампанію проти членів ЄС - це показати, що ми здатні себе захистити", - наголосив Кубілюс.

Експрем'єр Литви та "друг України"

Посада єврокомісара з питань оборони та космосу з'явиться у Європейській Комісії (ЄК) уперше. На її створенні наполягла президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), назвавши це відповіддю на широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Це не означає, що у Євросоюзу з'явиться свій міністр оборони: ЄС не має власної армії, а ухвалення головних рішень у цій сфері є пріоритетом національних урядів. Але Єврокомісія відповідає за підвищення конкурентоспроможності оборонної промисловості ЄС та військової мобільності, а також за боротьбу з гібридними загрозами. І цим тепер займатиметься спеціально призначений чиновник.

У себе на батьківщині 67-річний литовець Андрюс Кубілюс, інженер-фізик за освітою, двічі обіймав посаду прем'єр-міністра, зокрема у складні часи світової економічної кризи. З 2019 року Кубілюс є депутатом Європарламенту від Європейської народної партії (ЄНП), входив до складу комітету з питань зовнішньої політики та комітету з питань індустрії, досліджень та енергетики. У парламенті ЄС Кубілюса вважають одним із найвпливовіших та найактивніших "друзів України".

Він також підтримує тісні зв'язки із представниками російської опозиції в рамках неформальної платформи ЄП "Друзі європейської Росії". Навесні 2024 року Андріс Кубілюс виступив ініціатором та автором позиційного документа ЄНП, який пропонував, щоб кожна держава ЄС щорічно надавала Україні військову допомогу обсягом 0,25 відсотка ВВП, щоб допомогти їй протистояти Росії.

Вирішити проблеми оборонної промисловості ЄС

У вересні поточного року Урсула фон дер Ляєн, представляючи Європарламенту своїх номінантів до складу нової Єврокомісії, зазначила, що на посаді єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс "працюватиме над розвитком Європейського оборонного союзу та збільшенням інвестицій у промислові потужності". У Брюсселі також сподіваються, що новий комісар зможе вирішити проблеми, які заважають ЄС наростити обсяги власного виробництва зброї, щоб своєчасно та в необхідному обсязі надавати військову допомогу Україні, яка бореться з російською агресією.

Так, Кубілюсу доведеться займатися виконанням Європейської програми оборонної промисловості (EDIP) з бюджетом 1,5 мільярда євро, затвердженої Єврокомісією в березні цього року. Мета програми полягає у "розв'язанні проблем, з якими стикається європейська оборонна промисловість, таких як безпека постачання оборонної продукції та підтримка оборонної промисловості України".

Через Путіна ЄС має більше витрачати на оборону

Останнім часом країни Євросоюзу суттєво недофінансовували сферу оборони, що "призвело до помітних прогалин" у його військових можливостях та готовності до оборони, а оборонний ринок ЄС виявився дуже розрізненим. Водночас стратегічні суперники ЄС, такі як Китай та Росія, за останні десятиліття навпаки значно збільшили фінансування оборонного сектору, зазначив Андрюс Кубілюс, виступаючи перед членами Європарламенту.

Чи має ЄС турбуватися через те, що Дональд Трамп, отримавши перемогу на президентських виборах, може втілити у життя свої погрози та вивести США зі складу НАТО, якщо європейці не збільшать витрати на оборону? ЄС має витрачати більше, "але не тому, що цього вимагає президент Трамп, а через Путіна", вважає Андрюс Кубілюс. "Якщо ми хочемо захистити себе, нам необхідно витратити (на оборону. - Ред.) не менше 10 мільярдів євро до 2028 року", - заявив кандидат на посаду єврокомісара.

ЄС може повчитися у військової промисловості України

Портфоліо, яким, імовірно, займатиметься Андрюс Кубілюс, напряму не стосується підтримки України, але під час слухань він згадував про неї не раз. "Найліпший спосіб досягти європейської безпеки - це інвестувати у безпеку України", - упевнений політик. Оптимальною моделлю фінансування військових потреб Києва він вважає модель, яку використовує Данія: країна ЄС замовляє виробництво зброї в самій Україні, а потім передає її Києву. При цьому Кубілюс підкреслив, що Євросоюз у сфері військових стартапів - від виробництва безпілотників до артилерії - може багато чого навчитися в оборонної промисловості України.

У ієрархії Єврокомісії новий комісар не матиме великих повноважень, але євродепутати поставилися до розгляду кандидатури на цю посаду з усією серйозністю, через що слухання затяглися на довше, ніж планувалося. Найближчим часом голови політичних груп зустрінуться, щоб обговорити результати слухань та вирішити, затвердити чи відхилити кандидатуру Андрюса Кубілюса.