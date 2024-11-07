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АНАЛІТИКА

USAID та уряд України запускають п'ятирічний проєкт із реабілітації Rehab4U

USAID та уряд України запускають п'ятирічний проєкт із реабілітації Rehab4U

 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про запуск у четвер, 7 листопада, нового проєкту "Реабілітація в Україні" (Rehab4U) - найбільшої інвестиції уряду США у фізичну реабілітацію в Україні.

"Уряд США протягом тривалого часу був надійним партнером у зусиллях України зі зміцнення її системи охорони здоров'я, і сьогодні, перед обличчям жорстокої війни з боку Росії, ця підтримка важливіша, ніж будь-коли", - сказала посол США в Україні Бріджит Брінк на заході з нагоди запуску проєкту в четвер у Києві.

Пані посол наголосила, що кількість поранених ветеранів і цивільних осіб від початку повномасштабного вторгнення зробила посилення реабілітаційних послуг пріоритетною інвестицією для Сполучених Штатів.

USAID та уряд України запускають п'ятирічний проєкт із реабілітації Rehab4U

 

"Адже ми працюємо, щоб підтримати ваших людей, які щоденно потерпають від жорстоких атак росії", - зазначила Брінк.

Реабілітаційний проєкт Rehab4U, що реалізується організацією Momentum Wheels for Humanity Ukraine та у партнерстві з Results for Development, Project HOPE Ukraine, Національною асамблеєю людей з інвалідністю України та компанією Deloitte, сприятиме розбудові сталої та інклюзивної системи реабілітації для людей, що відновлюються після травм, хвороб, операцій, а також для людей з інвалідністю, та буде впроваджений у 15 регіонах України для забезпечення загальнонаціонального впливу.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що USAID є українським стратегічним партнером упродовж багатьох років, і подякував за підтримку України на всіх рівнях. "Триваюча повномасштабна війна ставить перед системою охорони здоров'я нові виклики. Запуск проєкту Rehab4U - надзвичайно важливий для нашої країни сьогодні, адже розвиток сучасної системи реабілітації та покращення доступу до якісних послуг залишаються нашими головними пріоритетами", - сказав він.

За оцінками Міністерства охорони здоров'я України, щороку понад 250 000 осіб потребуватимуть якісних реабілітаційних послуг.

Rehab4U об'єднає державні установи, неурядові та громадські організації, а також міжнародних партнерів для створення ефективної системи реабілітації, що зможе надавати усім українцям, які потребують реабілітаційних послуг, належний рівень догляду та підтримки в громадах, де вони проживають.

Мета проєкту - створення стійкої та інклюзивної системи реабілітації, яка допомагатиме відновити функціональні здібності, соціальну участь та економічні можливості всім нужденним.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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