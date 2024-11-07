USAID та уряд України запускають п'ятирічний проєкт із реабілітації Rehab4U

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про запуск у четвер, 7 листопада, нового проєкту "Реабілітація в Україні" (Rehab4U) - найбільшої інвестиції уряду США у фізичну реабілітацію в Україні.

"Уряд США протягом тривалого часу був надійним партнером у зусиллях України зі зміцнення її системи охорони здоров'я, і сьогодні, перед обличчям жорстокої війни з боку Росії, ця підтримка важливіша, ніж будь-коли", - сказала посол США в Україні Бріджит Брінк на заході з нагоди запуску проєкту в четвер у Києві.

Пані посол наголосила, що кількість поранених ветеранів і цивільних осіб від початку повномасштабного вторгнення зробила посилення реабілітаційних послуг пріоритетною інвестицією для Сполучених Штатів.

"Адже ми працюємо, щоб підтримати ваших людей, які щоденно потерпають від жорстоких атак росії", - зазначила Брінк.

Реабілітаційний проєкт Rehab4U, що реалізується організацією Momentum Wheels for Humanity Ukraine та у партнерстві з Results for Development, Project HOPE Ukraine, Національною асамблеєю людей з інвалідністю України та компанією Deloitte, сприятиме розбудові сталої та інклюзивної системи реабілітації для людей, що відновлюються після травм, хвороб, операцій, а також для людей з інвалідністю, та буде впроваджений у 15 регіонах України для забезпечення загальнонаціонального впливу.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що USAID є українським стратегічним партнером упродовж багатьох років, і подякував за підтримку України на всіх рівнях. "Триваюча повномасштабна війна ставить перед системою охорони здоров'я нові виклики. Запуск проєкту Rehab4U - надзвичайно важливий для нашої країни сьогодні, адже розвиток сучасної системи реабілітації та покращення доступу до якісних послуг залишаються нашими головними пріоритетами", - сказав він.

За оцінками Міністерства охорони здоров'я України, щороку понад 250 000 осіб потребуватимуть якісних реабілітаційних послуг.

Rehab4U об'єднає державні установи, неурядові та громадські організації, а також міжнародних партнерів для створення ефективної системи реабілітації, що зможе надавати усім українцям, які потребують реабілітаційних послуг, належний рівень догляду та підтримки в громадах, де вони проживають.

Мета проєкту - створення стійкої та інклюзивної системи реабілітації, яка допомагатиме відновити функціональні здібності, соціальну участь та економічні можливості всім нужденним.