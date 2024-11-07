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АНАЛІТИКА

Рютте: Впевнений, ми почнемо витрачати на оборону більше 2% ВВП

 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив впевненість, що країни НАТО почнуть витрачати на оборону понад 2% свого ВВП, та наголосив, що у цьому цілком погоджується з критикою Дональда Трампа на адресу Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Рютте сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед початком зустрічі Європейської політичної спільноти у Будапешті.

Рютте повторив свої вітання Дональду Трампу з перемогою у США і зазначив, що його критика під час попередньої каденції скерувала дії членів НАТО у правильному напрямку.

"Він стимулював нас рухатися до (витрат на оборону) на рівні більше 2% ВВП. І зараз, у тому числі завдяки йому, НАТО (...) витрачає понад 2%. І ми маємо робити більше - ми знаємо це", - сказав Рютте.

Він зазначив, що на зустрічі з європейськими лідерами, а у майбутньому - із Трампом, хоче детально обговорити реагування на залучення військових КНДР у війну проти України та загалом поглиблення співпраці між Росією, КНДР, Іраном та Китаєм, що у перспективі може посилити загрози безпосередньо для членів НАТО, у тому числі США.

"Звісно, частиною цього є пункт про те, що "європейська" частина НАТО має витрачати більше, щоб гарантувати, що ми досягнемо своїх цілей по спроможностях", - додав Рютте.

Його перепитали, яким він собі бачить адекватний показник витрат на оборону за теперішніх обставин.

"Це точно буде набагато більше за 2%, я абсолютно чітко про це кажу", - відповів генсек НАТО.

Він продовжив, що можна буде обговорити з країнами сам принцип інвестицій і орієнтуватися, наприклад, на забезпечення певних спроможностей для певної країни, а не "жорстку цифру" витрат у розмірі ВВП. Тоді інвестиції різних країн-членів можуть відрізнятися.

"Але Трамп абсолютно правий - ми не досягнемо бажаного із 2%", - додав Рютте.

Також генсек НАТО днями заявив, що Північноатлантичний альянс має зробити більше для зміни траєкторії війни.
 

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