Валютні резерви Китаю в жовтні знизилися на 1,7%, сильніше за прогноз

Валютні резерви КНР, найбільші у світі, у жовтні зменшилися на 1,7% - до $3 трлн 261,1 млрд порівняно з $3 трлн 316,4 млрд місяцем раніше, йдеться в повідомленні Державного управління валютного контролю (SAFE) країни.

Консенсус-прогноз Trading Economics передбачав резерви на рівні $3,29 трлн.

Курс юаня в жовтні знизився приблизно на 0,6% щодо американської нацвалюти. Тим часом долар США подорожчав на 0,8% до кошика основних світових валют.

Резерви золота в КНР на кінець минулого місяця становили 72,8 млн унцій, повідомило також SAFE. Обсяг запасів дорогоцінного металу залишається на цьому рівні з квітня.

Водночас у вартісному виразі резерви золота збільшилися до $199,06 млрд із $191,47 млрд наприкінці вересня.

