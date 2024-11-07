Фінансові новини
- |
- 07.11.24
- |
- 15:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Валютні резерви Китаю в жовтні знизилися на 1,7%, сильніше за прогноз
11:48 07.11.2024 |
Валютні резерви КНР, найбільші у світі, у жовтні зменшилися на 1,7% - до $3 трлн 261,1 млрд порівняно з $3 трлн 316,4 млрд місяцем раніше, йдеться в повідомленні Державного управління валютного контролю (SAFE) країни.
Консенсус-прогноз Trading Economics передбачав резерви на рівні $3,29 трлн.
Курс юаня в жовтні знизився приблизно на 0,6% щодо американської нацвалюти. Тим часом долар США подорожчав на 0,8% до кошика основних світових валют.
Резерви золота в КНР на кінець минулого місяця становили 72,8 млн унцій, повідомило також SAFE. Обсяг запасів дорогоцінного металу залишається на цьому рівні з квітня.
Водночас у вартісному виразі резерви золота збільшилися до $199,06 млрд із $191,47 млрд наприкінці вересня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Південна Корея не виключає прямих поставок зброї в Україну
|Зеленський заявив про «чудову» телефонну розмову з Трампом
|«7% від доходу»: Данило Гетманцев пропонує примусовий продаж облігацій населенню
|Білий дім планує «терміново» надіслати Україні 6 млрд доларів до інавгурації Трампа, - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський: Під час війни ми побачили неспроможність певних європейських підходів
|Британія оголосила нові санкції проти ВПК Росії та підтримуваних РФ найманців
|Штайнмаєр заявив про готовність призначити нові вибори
|Хто керуватиме оборонним блоком у новій Єврокомісії
|USAID та уряд України запускають п'ятирічний проєкт із реабілітації Rehab4U
|Рютте: Впевнений, ми почнемо витрачати на оборону більше 2% ВВП
Бізнес
|Учені знайшли спосіб змусити ракові клітини самознищуватися
|Realme GT7 Pro: «доступний» флагман з підводною зйомкою, рекордною яскравістю дисплея та ціною від $505
|Apple розширює всесвіт Vision Pro: новий чип M5, окуляри та затримки бюджетної версії
|Intel визнала свої процесори Lunar Lake невдалими
|США оштрафували третього за величиною виробника мікросхем за поставки в Китай
|Прорив в літій-іонних акумуляторах: збереження 98% ємності після 500 циклів, нижча вартість та підвищена термостійкість
|В Україні починають впроваджувати 5G: пілот запускають у трьох містах