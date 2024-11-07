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АНАЛІТИКА

Експорт Китаю зріс найшвидше за два роки перед загрозою тарифів Трампа

 

У жовтні китайський експорт зріс найшвидшими темпами за останні два роки, оскільки заводи поспішали вивести запаси на основні ринки в очікуванні подальших тарифів з боку США та Європейського Союзу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на митні дані.

Минулого місяця вихідні поставки з другої за величиною економіки світу зросли на 12,7% в річному обчисленні, що перевищило прогноз зростання на 5,2%, і зростання на 2,4% у вересні.

Імпорт впав на 2,3% в порівнянні з очікуваннями падіння на 1,5%, ставши негативним вперше за чотири місяці.

Профіцит торгового балансу Китаю минулого місяця зріс до 95,27 млрд дол у порівнянні з 81,71 млрд дол у вересні.

Минулого місяця експорт Китаю до США збільшився на 8,1% в річному обчисленні, тоді як вихідні поставки до Європи підскочили на 12,7% за той самий період.

Переконлива перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США привернула увагу до його передвиборчої обіцянки запровадити тарифи на китайський імпорт, що перевищують 60%, і, ймовірно, призведе до переміщення запасів на склади на експортному ринку Китаю.

Тарифна загроза Трампа лякає китайських власників фабрик і чиновників, адже на кону щорічні поставки на суму близько 500 млрд дол, а торгівельна напруженість з ЄС, який минулого року імпортував китайських товарів на суму 466 мільярдів доларів, посилилася.

Експортний імпульс був єдиною світлою плямою для економіки, що переживає труднощі, оскільки довіра домогосподарств і бізнесу була підірвана тривалою борговою кризою на ринку нерухомості.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

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