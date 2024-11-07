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АНАЛІТИКА

Гарріс звернулась до прихильників: визнала поразку, та обіцяє «продовжити боротьбу»

 

Віцепрезидентка США Камала Гарріс у своєму першому виступі після поразки на президентських виборах пообіцяла продовжити боротьбу - імовірно, натякаючи на подальшу участь у політиці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи біля Говардського університету у Вашингтоні, Гарріс визнала, що результат виборів президента США був не тим, "чого ми хотіли та за що ми боролись".

"Ми маємо прийняти результати цих виборів. Раніше сьогодні я поговорила з обраним президентом Трампом і привітала його з перемогою. Я також пообіцяла йому допомогу з переходом влади і що ми зробимо це в мирний спосіб", - зазначила вона.

Демократка підкреслила необхідність мирної передачі влади, яка, за її словами, відрізняє демократію від автократії, а також наголосила, що громадяни повинні бути віддані не конкретній партії чи політику, а Конституції.

"Хоча я визнаю поразку в цих виборах, я не відмовляюсь від боротьби, яка живила цю кампанію. Боротьбу за свободу, справедливість, можливість і гідність усіх людей, за ідеали в основі нашої країни, які відображають найкраще в Америці. Від цієї боротьби я ніколи не відмовлюсь", - пообіцяла Гарріс.

Вона закликала прихильників вести цю боротьбу не лише під час виборів, а й власними діями.

"Інколи боротьба займає час. Це не означає, що ми не переможемо. Ніколи не здавайтесь", - сказала віцепрезидентка США.
Ключові теги: США
 

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