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АНАЛІТИКА

Один із найбільших брокерів США закриє рахунки росіянам із посвідками на проживання в країнах Євросоюзу

 

Американська компанія Interactive Brokers попередила росіян із посвідкою на проживання в країнах Європейського Союзу про закриття їхніх рахунків протягом 30 днів.

Про це пише The Moscow Times.

Відповідні повідомлення почали надходити на початку листопада, і їх отримали навіть ті клієнти, які сплачують податки у європейських юрисдикціях.

Інформацію підтвердили у юрфірмах FTL Advisers, О2 Consulting та консалтинговій компанії LWM. Там розповіли, що це також торкнулося рахунків росіян із посвідками на проживання в Казахстані та ОАЕ.

Interactive Brokers пояснила своє рішення внутрішньою політикою і запропонувала перевести активи до іншого брокера або закрити позиції і вивести гроші. Укладати нові угоди не можна.

"Якщо ви не закриєте або не переведете всі позиції по рахунку протягом 30 днів з моменту цього повідомлення, ми залишаємо за собою право ліквідувати позиції, що залишилися, зарахувати виручку від ліквідації на ваш рахунок або розподілити її згідно з вашими останніми інструкціями щодо виведення коштів", - пояснили в Interactive Brokers.

У FTL Advisers пов'язують нову хвилю закриття російських рахунків у найбільшому американському брокері з розширенням блокуючих санкцій США 30 жовтня. Тоді до списку потрапили понад 30 фізосіб та понад 360 компаній.

Однак, як зазначається, перевести активи та вивести гроші зі США буде дуже проблематично.

У LWM також коментують нову хвилю закриття рахунків прагненням американського брокера уникнути санкційних ризиків, пов'язаних із обслуговуванням росіян, і прогнозують, що рано чи пізно з цим зіштовхнуться усі клієнти, які зберігають громадянство РФ.

Interactive Brokers почала вводити обмеження проти росіян після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Так, брокер заборонив поповнювати рахунки в рублях і відкривати нові позиції з цінними паперами ЄС, став блокувати операції російських громадян із євро й оголосив про закриття рахунків з невисокою активністю.

Влітку цього року Interactive Brokers заборонила інвесторам із Росії поповнювати рахунки в 12 валютах, включно з китайськими юанями, турецькими лірами та японськими єнами.

Раніше повідомлялося, що найбільші світові брокери відмовляються розблоковувати заморожені в Європі активи росіян.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

21 червня російський "Національний кліринговий центр" (входить до групи "Московської біржі") ухвалив рішення про конвертацію валютних залишків клієнтів у російські рублі.

На початку липня стало відомо, що великі гравці біржових торгів китайським юанем - китайські банки, які продовжують працювати з Росією, - залишають "Московську біржу", яка потрапила під санкції США.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США, Росія
 

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