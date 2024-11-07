Фінансові новини
- |
- 07.11.24
- |
- 02:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Один із найбільших брокерів США закриє рахунки росіянам із посвідками на проживання в країнах Євросоюзу
23:53 06.11.2024 |
Американська компанія Interactive Brokers попередила росіян із посвідкою на проживання в країнах Європейського Союзу про закриття їхніх рахунків протягом 30 днів.
Про це пише The Moscow Times.
Відповідні повідомлення почали надходити на початку листопада, і їх отримали навіть ті клієнти, які сплачують податки у європейських юрисдикціях.
Інформацію підтвердили у юрфірмах FTL Advisers, О2 Consulting та консалтинговій компанії LWM. Там розповіли, що це також торкнулося рахунків росіян із посвідками на проживання в Казахстані та ОАЕ.
Interactive Brokers пояснила своє рішення внутрішньою політикою і запропонувала перевести активи до іншого брокера або закрити позиції і вивести гроші. Укладати нові угоди не можна.
"Якщо ви не закриєте або не переведете всі позиції по рахунку протягом 30 днів з моменту цього повідомлення, ми залишаємо за собою право ліквідувати позиції, що залишилися, зарахувати виручку від ліквідації на ваш рахунок або розподілити її згідно з вашими останніми інструкціями щодо виведення коштів", - пояснили в Interactive Brokers.
У FTL Advisers пов'язують нову хвилю закриття російських рахунків у найбільшому американському брокері з розширенням блокуючих санкцій США 30 жовтня. Тоді до списку потрапили понад 30 фізосіб та понад 360 компаній.
Однак, як зазначається, перевести активи та вивести гроші зі США буде дуже проблематично.
У LWM також коментують нову хвилю закриття рахунків прагненням американського брокера уникнути санкційних ризиків, пов'язаних із обслуговуванням росіян, і прогнозують, що рано чи пізно з цим зіштовхнуться усі клієнти, які зберігають громадянство РФ.
Interactive Brokers почала вводити обмеження проти росіян після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Так, брокер заборонив поповнювати рахунки в рублях і відкривати нові позиції з цінними паперами ЄС, став блокувати операції російських громадян із євро й оголосив про закриття рахунків з невисокою активністю.
Влітку цього року Interactive Brokers заборонила інвесторам із Росії поповнювати рахунки в 12 валютах, включно з китайськими юанями, турецькими лірами та японськими єнами.
Раніше повідомлялося, що найбільші світові брокери відмовляються розблоковувати заморожені в Європі активи росіян.
Нагадаємо, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.
США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.
21 червня російський "Національний кліринговий центр" (входить до групи "Московської біржі") ухвалив рішення про конвертацію валютних залишків клієнтів у російські рублі.
На початку липня стало відомо, що великі гравці біржових торгів китайським юанем - китайські банки, які продовжують працювати з Росією, - залишають "Московську біржу", яка потрапила під санкції США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Білий дім планує «терміново» надіслати Україні 6 млрд доларів до інавгурації Трампа, - ЗМІ
|Після перемоги Трампа: Пісторіус терміново їде в Париж радитися щодо України
|Лідери ЄС привітали Трампа з перемогою на виборах
|Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Один із найбільших брокерів США закриє рахунки росіянам із посвідками на проживання в країнах Євросоюзу
|Потяг Київ – Братислава планують запустити до кінця 2024 року
|Європейський концерн KNDS вже на початку 2025 року поставить в Україну перші САУ RCH 155
|Шольц підтвердив розпад коаліції, ініціює вотум довіри своєму уряду
|Білий дім планує «терміново» надіслати Україні 6 млрд доларів до інавгурації Трампа, - ЗМІ
|Гарріс привітала Трампа з перемогою
Бізнес
|Intel визнала свої процесори Lunar Lake невдалими
|США оштрафували третього за величиною виробника мікросхем за поставки в Китай
|Прорив в літій-іонних акумуляторах: збереження 98% ємності після 500 циклів, нижча вартість та підвищена термостійкість
|В Україні починають впроваджувати 5G: пілот запускають у трьох містах
|Після звернення Мінцифри Meta заблокувала шахраїв, які вимагали гроші інстаграм-блогерів
|Індонезія слідом за iPhone 16 заборонила продавати в країні і Google Pixel
|AMD представила процесор Ryzen 7 9800X3D: володар ігрових сердець за $479