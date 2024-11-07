Потяг Київ – Братислава планують запустити до кінця 2024 року

Словаччина підтвердила готовність запустити новий потяг Київ-Братислава вже в середині грудня.

Про це віце-прем'єр із відновлення, стійкості та використання єврофондів Словаччини Петр Кмец повідомив під час Шостого засідання Українсько-Словацької змішаної комісії, передає пресслужба Мінекономіки.

За словами словацького урядовця, досягнута домовленість про реалізацію залізничного сполучення Київ-Братислава з пересадкою на станції Чоп. Маршрут враховує вже розпочате будівництво лінії європейської колії в Україні між Ужгородом і Чопом та можливу майбутню пряму лінію Ужгород - Чоп - Кошице - Братислава з перспективою продовження маршруту до інших європейських країн.

Очікується, що новий потяг вдасться запустити в середині грудня, додав Кмец.

Крім того, під час засідання Комісії словацька сторона повідомила про запуск інструменту для залучення фінансування від третіх країн для підтримки проєктів по обидва боки кордону, які сприятимуть відновленню України. Підписання першої угоди очікується вже цього місяця, додали у Мінекономіки.

У сфері енергетики, сторони ще раз підтвердили плани щодо реконструкції міждержавного електричного інтерконектора "Мукачево - Вельке Капушани".

Також під час зустрічі йшлося про продовження модернізації пункту пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке", щоб збільшити пропускну спроможність як для вантажного, так і пасажирського транспорту.

Крім того, Україна висловила зацікавленість у розширенні пропускної спроможності пункту "Малий Березний - Убля". У планах також відкрити для пасажирського перевезення залізничний пункт пропуску "Павлове - Матіовце", який наразі працює лише як вантажний.

Як повідомлялося, на початку жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що Україна та Словаччина планують запустити альтернативне залізничне сполучення за маршрутом Київ-Братислава з пересадкою на станції Чоп. У майбутньому цей маршрут можуть продовжити до Відня, розповідав голова уряду.