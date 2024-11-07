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Шольц підтвердив розпад коаліції, ініціює вотум довіри своєму уряду
23:19 06.11.2024 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив лідера Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера в небажанні співпрацювати та оголосив про наміри ініціювати голосування за довіру своєму уряду в січні 2025 року.
Про це Шольц сказав у зверненні ввечері 6 листопада, передає "Європейська правда".
Значну частину свого виступу канцлер ФРН присвятив критиці Лінднера, який, за його словами, "занадто часто порушував мою довіру" та цікавився лише протекціонізмом і виживанням власної партії.
"Такий егоїзм незрозумілий", - підкреслив Шольц, пояснивши звільнення лідера вільних демократів з уряду.
Німецький канцлер додав, що з огляду на ситуацію ініціює голосування за вотум довіри своєму уряду на 15 січня 2025 року.
Оскільки без голосів Вільної демократичної партії уряд Шольца не матиме більшості, провал вотуму довіри відкриє шлях до дострокових виборів до Бундестагу в березні 2025-го.
Як писала "ЄвроПравда", останнім часом між партіями урядової коаліції Німеччини - вільними демократами, соціал-демократами та "зеленими" - поглибилась суперечка щодо багатьох питань, зокрема способів вирішення економічних проблем Німеччини.
Віцепрезидент Бундестагу Вольфганг Кубицький раніше прогнозував, що урядова коаліція Німеччини може розпастися ще до кінця цього року.
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