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АНАЛІТИКА

Гарріс привітала Трампа з перемогою

 

Віце-президент США Камала Гарріс провела телефонну розмову з Дональдом Трампом. Вона привітала свого опонента з перемогою на президентських виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як пише видання, інформацію про дзвінок розкрив неназваний високопоставлений помічник Гарріс.

Він зазначив, що Гарріс обговорила з Трампом важливість мирної передачі влади перед її промовою, в якій, як очікується, вона визнає свою поразку на виборах.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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