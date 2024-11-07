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Гарріс привітала Трампа з перемогою
23:02 06.11.2024 |
Віце-президент США Камала Гарріс провела телефонну розмову з Дональдом Трампом. Вона привітала свого опонента з перемогою на президентських виборах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Як пише видання, інформацію про дзвінок розкрив неназваний високопоставлений помічник Гарріс.
Він зазначив, що Гарріс обговорила з Трампом важливість мирної передачі влади перед її промовою, в якій, як очікується, вона визнає свою поразку на виборах.
За матеріалами:
РБК-Україна
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