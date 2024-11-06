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АНАЛІТИКА

У Трампа розповіли про його перші кроки після повернення в Білий дім

 

Старший радник передвиборчої кампанії Дональда Трампа Джейсон Міллер заявив, що перші кроки республіканця після повернення в Білий дім стосуватимуться нелегальної міграції та видобутку нафти.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в етері CBS.

За словами Міллера, найперші дії Трампа на посаді президента США стосуватимуться речей, які він може здійснити виконавчими указами, тобто без додаткового схвалення Конгресу.

"Уся політика щодо безпеки кордонів, яка була запроваджена Трампом, може бути просто повернута так, як вона була раніше. Їм (команді Трампа. - Ред.) не потрібне рішення Конгресу, аби повернути захист кордону", - додав він.

Іншим заходом, який майбутній президент США може зробити швидко, Міллер назвав розширення розвідки енергоресурсів, що дозволить знизити ціни.

"Інші дії, звісно, потребуватимуть законодавчих дій і відповідних рішень", - вказав радник Трампа.

Окремо Міллер похвалив дії свого керівника, який, за його словами, перетворив Республіканську партію на "партію робітничого класу", що засвідчило зростання підтримки з боку темношкірих виборців і виборців латиноамериканського походження.

Питання економіки та імміграції, як відомо, викликали найбільше занепокоєння серед американських виборців, які брали участь у виборах президента США. Вони також краще оцінювали здатність Трампа, аніж Камали Гарріс, впоратись із цими викликами.
Ключові теги: США
 

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