РосЗМІ: Путін привітав Трампа «через знайомих»

Російське видання "Верстка" повідомило, що лідер Росії Владімір Путін неформально привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах, хоча публічно про це не повідомили.

Про це йдеться у публікації видання, пише "Європейська правда".

Представники російської влади та еліти, зокрема Путін, привітали Трампа, але зробили вони це не офіційно, а "через знайомих", розповів виданню співрозмовник у парламенті, який обіймає високу посаду.

Раніше прессекретар Кремля Дмитрій Пєсков, коментуючи це питання, заявив, що не знає, чи буде Путін вітати Трампа, оскільки той очолює недружню країну.

За словами джерела, привітання передали і глава МЗС Сергєй Лавров, і заступник голови Радбезу Дмитрій Медведєв, і голова правління "Сбєра" Герман Греф, і спікери палат парламенту.

Інформацію про неформальні привітання підтвердив виданню і близький до Кремля співрозмовник. За його словами, вітання передали по лінії російського МЗС.

Джерело констатувало, що у головних представників російської влади "є стосунки" з новим президентом, які "Кремль хоче підтримувати", оскільки у Москви "є на Трампа певні надії".

"У російської еліти є надія на те, що після перемоги Дональда Трампа на виборах у США стосунки Вашингтона і Москви можуть покращитися, а підтримка України стане меншою. Через це кращим стане і становище російських військ на фронті, вважають представники політики. Однак поки незрозуміло, яких саме кроків чекають від Трампа в Кремлі", - узагальнює видання.

Телеканал CNN раніше повідомив, що Дональд Трамп, який цінує лестощі та лояльність, уважно стежить за тим, хто зі світових лідерів намагається вийти з ним на зв'язок.

Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з перемогою та згадав про "чудову зустріч із президентом Трампом" у вересні, коли вони "детально обговорили" стратегічне партнерство між Україною та США.