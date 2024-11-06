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МЗС Китаю привітало Трампа з перемогою на виборах
20:03 06.11.2024 |
Міністерство закордонних справ Китаю привітало Дональда Трампа з перемогою на виборах у заяві, опублікованій у середу.
Як пише "Європейська правда", відповідний коментар опублікований на сайті відомства.
Китайський лідер Сі Цзіньпін поки що публічно не коментував результати виборів.
"Ми поважаємо вибір американського народу і вітаємо пана Трампа з обранням", - йдеться у повідомленні МЗС.
"Наша політика щодо США є послідовною", - заявила речниця Міністерства закордонних справ Мао Нін на черговій пресконференції в Пекіні, відповідаючи на запитання, як повернення Трампа до Овального кабінету вплине на американо-китайські відносини.
"Ми будемо продовжувати розглядати і розвивати китайсько-американські відносини відповідно до принципів взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва", - цитує її Reuters.
Також російське видання "Верстка" повідомило, що лідер Росії Владімір Путін неформально привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах, хоча публічно про це не повідомили.
Телеканал CNN раніше повідомив, що Дональд Трамп, який цінує лестощі та лояльність, уважно стежить за тим, хто зі світових лідерів намагається вийти з ним на зв'язок.
Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з перемогою та згадав про "чудову зустріч із президентом Трампом" у вересні, коли вони "детально обговорили" стратегічне партнерство між Україною та США.
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