Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МЗС Китаю привітало Трампа з перемогою на виборах

 

Міністерство закордонних справ Китаю привітало Дональда Трампа з перемогою на виборах у заяві, опублікованій у середу.

Як пише "Європейська правда", відповідний коментар опублікований на сайті відомства.

Китайський лідер Сі Цзіньпін поки що публічно не коментував результати виборів.

"Ми поважаємо вибір американського народу і вітаємо пана Трампа з обранням", - йдеться у повідомленні МЗС.

"Наша політика щодо США є послідовною", - заявила речниця Міністерства закордонних справ Мао Нін на черговій пресконференції в Пекіні, відповідаючи на запитання, як повернення Трампа до Овального кабінету вплине на американо-китайські відносини.

"Ми будемо продовжувати розглядати і розвивати китайсько-американські відносини відповідно до принципів взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва", - цитує її Reuters.

Також російське видання "Верстка" повідомило, що лідер Росії Владімір Путін неформально привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах, хоча публічно про це не повідомили.

Телеканал CNN раніше повідомив, що Дональд Трамп, який цінує лестощі та лояльність, уважно стежить за тим, хто зі світових лідерів намагається вийти з ним на зв'язок.

Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з перемогою та згадав про "чудову зустріч із президентом Трампом" у вересні, коли вони "детально обговорили" стратегічне партнерство між Україною та США.
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4562
  0,0187
 0,05
EUR
 1
 44,3374
  0,8129
 1,80

Курс обміну валют на сьогодні, 11:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0575  0,01 0,01 41,7313  0,04 0,10
EUR 44,4333  0,33 0,73 45,3204  0,20 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,07 0,17 41,5000  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес