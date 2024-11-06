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АНАЛІТИКА

Новий топгенерал НАТО приступить до обов'язків у січні 2025 року

 

Італійський адмірал Джузеппе Каво Драгоне, який замінить нідерландця Роба Бауера на посаді очільника Військового комітету НАТО - найвищої військової структури Альянсу, розпочне виконання обов'язків у середині січня 2025 року.

Про це, як пише "Європейська правда", дізналось агентство Europa Press.

Каво Драгоне, який нині очолює Генеральний штаб Збройних сил Італії, був обраний на найвищу військову посаду в НАТО у вересні 2023 року. Але Альянс дозволив йому завершити термін на посаді в італійських Збройних силах, тому призначення затягнулось.

Очікується, що зміна очільників Військового комітету НАТО відбудеться після його засідання 15-16 січня 2025 року, яке стане останнім для Бауера.

За даними джерел Europa Press, 17 січня відбудеться спеціальна зустріч з військовими представниками НАТО, на якій Каво Драгоне візьме на себе обов'язки глави найвищого військового органу в Альянсі.

67-річний адмірал Джузеппе Каво Драгоне пов'язав усю військову кар'єру з Військово-морськими силами Італії: очолював військово-морські сили спецоперацій та командував екіпажами кількох авіаносців.

Голова Військового комітету є найвищим військовим посадовцем у НАТО і тісно співпрацює з генеральним секретарем, Атлантичною радою та іншими органами Альянсу, виконуючи роль головного дорадчого голосу з військових питань.

Він представляє колективні погляди усіх начальників генеральних штабів країн НАТО і керує порядком денним і дискусіями Військового комітету.
 

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