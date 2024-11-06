Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня 2025 року

 

Подальшу інавгурацію президента США заплановано на понеділок, 20 січня 2025 року, повідомляють на сайті американського телеканалу NBC News.

"День інавгурації відбувається кожні чотири роки 20 січня (або 21 січня, якщо 20 січня припадає на неділю). У 2025 році 20 січня припадає на понеділок. Церемонія інавгурації відбувається в будівлі Капітолію США у Вашингтоні, округ Колумбія. Обраний віцепрезидент складає присягу", - ідеться в повідомленні.

Представник Республіканської партії Дональд Трамп зібрав більшість голосів виборників і, отже, перемагає у виборах 47 президента Сполучених Штатів. Раніше він обіймав посаду президента США у 2016-2020 роках.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4562
  0,0187
 0,05
EUR
 1
 44,3374
  0,8129
 1,80

Курс обміну валют на сьогодні, 11:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0575  0,01 0,01 41,7313  0,04 0,10
EUR 44,4333  0,33 0,73 45,3204  0,20 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,07 0,17 41,5000  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес