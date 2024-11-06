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Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня 2025 року
17:32 06.11.2024 |
Подальшу інавгурацію президента США заплановано на понеділок, 20 січня 2025 року, повідомляють на сайті американського телеканалу NBC News.
"День інавгурації відбувається кожні чотири роки 20 січня (або 21 січня, якщо 20 січня припадає на неділю). У 2025 році 20 січня припадає на понеділок. Церемонія інавгурації відбувається в будівлі Капітолію США у Вашингтоні, округ Колумбія. Обраний віцепрезидент складає присягу", - ідеться в повідомленні.
Представник Республіканської партії Дональд Трамп зібрав більшість голосів виборників і, отже, перемагає у виборах 47 президента Сполучених Штатів. Раніше він обіймав посаду президента США у 2016-2020 роках.
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