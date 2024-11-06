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АНАЛІТИКА

У Німеччині створили найбільшу у світі сонячну електростанцію для дому

 

Німецькі компанії Indielux та EPP Solar випустили найбільшу у світі під'єднувану фотоелектричну систему для житлових будинків потужністю до 6 кВт. Про це повідомляє PV Magazine.

Компанії заявили, що система буде запущена у грудні в Німеччині, Франції, Австрії, Польщі та Іспанії.

"Технологія Ready2plugin - це єдина технологія з такою потужністю, яка дозволяє використовувати чинні електроустановки за допомогою захисної вилки, що відповідає стандартам і проста у використанні без необхідності залучення електрика", - заявили в Indielux.

Indielux та EPP Solar спільно розробили систему. Вона виробляє електрику за допомогою сонячних модулів вихідною потужністю від 3 кВт до 6 кВт. Енергію можна накопичувати в акумуляторах місткістю від 5,1 кВт-год до 25,6 кВт-год.

Як запевняють виробники, система управління енергоспоживанням обмежує подання електроенергії в громадську мережу на рівні 800 Вт.

Система також оснащена розеткою потужністю до 2000 Вт для власного споживання, а також аварійною розеткою потужністю до 3000 Вт. Обладнання працює за температур від -10 до +50 градусів за Цельсієм.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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