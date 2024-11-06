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АНАЛІТИКА

США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III

 

На тлі президентських виборів сили оборони США провели випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.

Про це повідомили на сайті Командування глобальних ударів Повітряних сил США, повідомляє "Європейська правда".

Об'єднана команда військовослужбовців Командування глобальних ударів ВПС США і екіпаж ВМС запустила неозброєну міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III 5 листопада 2024 року о 23:01 за тихоокеанським часом з авіабази у Каліфорнії.

"Цей випробувальний запуск є частиною рутинних і періодичних заходів, покликаних продемонструвати, що ядерні сили стримування Сполучених Штатів є безпечними, надійними і ефективними для стримування загроз XXI століття і заспокоєння наших союзників", - сказано у заяві.

Такі випробування відбувалися вже понад 300 разів, і це випробування не є результатом поточних світових подій, наголосили у командуванні.

Носій МБР подолав приблизно 4200 миль (понад 6700 кілометрів) до випробувального полігону протиракетної оборони імені Рональда Рейгана, розташованого на Маршаллових островах.

Випробувальний запуск став кульмінацією багатомісячної підготовки, в якій брали участь численні урядові партнери.

Нагадаємо, днями США засудили випробування міжконтинентальної балістичної ракети у КНДР, яка була запущена у сторону Японії.

Запуск цієї ракети відбувся за кілька годин після того, як керівники оборонних відомств Південної Кореї та Сполучених Штатів засудили розгортання військ Північної Кореї в Росії.
Ключові теги: США
 

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