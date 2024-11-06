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АНАЛІТИКА

Республіканці близькі до збереження більшості в Палаті представників - прогноз

 

Республіканська партія перевершує демократів за кількістю місць у Палаті представників, повідомляють у середу американські ЗМІ, що стежать за перебігом підрахунку голосів.

За даними CNN, республіканці зараз гарантували собі 200 місць у Палаті представників, тоді як демократи - 172. Республіканцям вдалося отримати п'ять місць, які раніше належали демократам, і, якщо тенденція продовжиться, вони зможуть зберегти більшість у палаті.

Для більшості партії необхідно щонайменше 218 місць.

Водночас, як повідомлялося, республіканці забирають більшість у демократів у Сенаті: за прогнозами Fox News, вони вже здобули необхідне для цього 51 місце, тоді як демократи наразі можуть розраховувати лише на 43 місце у 100-місцевому сенаті. При цьому, згідно з прогнозами ЗМІ, у Республіканської партії є хороші шанси на те, щоб вибороти ще кілька місць.

Раніше, за прогнозами деяких ЗМІ, експрезидент США, республіканець Дональд Трамп набрав необхідну кількість голосів, щоб знову стати главою держави. Він оголосив про перемогу, виступаючи перед своїми прибічниками.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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