Новий єврокомісар запропонує ЄС прискорити відмову від російського газу

Майбутній єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен хоче прискорити відмову Євросоюзу від російського газу, яка зараз запланована на 2027 рік. Як повідомляє Reuters, він планує у перші 100 днів після призначення подати відповідний план.

"Раніше ми отримували 45% нашого газу з Росії, зараз ми зменшили цю частку до 18%, але 18% все одно занадто багато, нам потрібно бути на 100% незалежними від російського палива", - сказав він.

На виступі в Європарламенті він наголосив що минулого року закупівлі газу з РФ зросли, оскільки не всі члени ЄС постаралися диверсифікувати імпорт. При цьому Угорщина навіть веде переговори з Газпромом про збільшення постачання через трубопровід "Турецький потік" у 2025 році.

Європейська промисловість платить за енергію у два-три рази більше, ніж у США та Китаї, а звичайним громадянам важко оплачувати рахунки за енергію.

Майбутній єврокомісар пропонує змінити ситуацію завдяки розширенню відновлювальної енергетики, розвитку електромереж, впровадженню цифрових технологій, розвитку технологій зберігання енергії і ядерної енергетики (хоча це питання викликає суперечки між країнами ЄС).