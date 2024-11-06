Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Новий єврокомісар запропонує ЄС прискорити відмову від російського газу

 

Майбутній єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен хоче прискорити відмову Євросоюзу від російського газу, яка зараз запланована на 2027 рік. Як повідомляє Reuters, він планує у перші 100 днів після призначення подати відповідний план.

"Раніше ми отримували 45% нашого газу з Росії, зараз ми зменшили цю частку до 18%, але 18% все одно занадто багато, нам потрібно бути на 100% незалежними від російського палива", - сказав він.

На виступі в Європарламенті він наголосив що минулого року закупівлі газу з РФ зросли, оскільки не всі члени ЄС постаралися диверсифікувати імпорт. При цьому Угорщина навіть веде переговори з Газпромом про збільшення постачання через трубопровід "Турецький потік" у 2025 році.

Європейська промисловість платить за енергію у два-три рази більше, ніж у США та Китаї, а звичайним громадянам важко оплачувати рахунки за енергію.

Майбутній єврокомісар пропонує змінити ситуацію завдяки розширенню відновлювальної енергетики, розвитку електромереж, впровадженню цифрових технологій, розвитку технологій зберігання енергії і ядерної енергетики (хоча це питання викликає суперечки між країнами ЄС).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4562
  0,0187
 0,05
EUR
 1
 44,3374
  0,8129
 1,80

Курс обміну валют на сьогодні, 11:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0575  0,01 0,01 41,7313  0,04 0,10
EUR 44,4333  0,33 0,73 45,3204  0,20 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,07 0,17 41,5000  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес