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У Флориді провалився референдум про марихуану, якому опиралися у Трампа
09:24 06.11.2024 |
У американському штаті Флорида зазнала поразки ініціатива про розширення права на вживання канабісу, і це засвідчило значну зміну у настроях виборців.
Про це повідомляє Politico.
На окремому бюлетені на голосування у день виборів у цьому штаті винесли законодавчу ініціативу про дозвіл на вживання канабісу (марихуани) для відпочинку дорослих віком від 21 року, тобто без рецепту лікаря.
Попередній підрахунок голосів свідчить, що ініціатива відхилена зі значною перевагою.
Провал прихильників цієї ініціативи стався на тлі спротиву республіканців, зокрема губернатора-трампіста Рона ДеСантіса, які вважали неприйнятним поширення куріння марихуани на вулицях міст.
Поправка до конституції штату провалилася, незважаючи на інвестовані у кампанію "за" понад 100 мільйонів доларів. Більша частина цих коштів надійшла від найбільшої в штаті компанії з виробництва медичної коноплі Trulieve. Це голосування також різко контрастує з голосуванням 2016 року, коли понад 71 відсоток виборців схвалили дозвіл на використання у штаті марихуани з медичною метою.
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