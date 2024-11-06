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АНАЛІТИКА

Сара Макбрайд стала першою трансгендерною людиною, яку обрали до Конгресу США

 

Демократка Сара Макбрайд стала першою відкритою трансгендерною людиною, обраною до Палати представників США.

Про це пише Axios та New York Times, передає "Європейська правда".

За прогнозами NYT, вона перемогла на виборах за місце від штату Делавер, що є важливим досягненням для трансгендерної спільноти в американській політиці.

Опонентом Макбрайд від республіканців був Джон Вейлен III, чия кампанія була зосереджена на нелегальній імміграції та економіці, зазначають журналісти.

Відтак, після підрахунку понад 90% голосів стало відомо, що Макбрайд отримала 58%, а Вейлен - 42%.

Як пише агентство, Макбрайд активно підтримує законодавчі ініціативи щодо рівності, захисту прав трансгендерних людей та боротьби з дискримінацією.

Раніше вона була відомою завдяки роботі в Національній кампанії за права людини, де займалася питаннями рівності для ЛГБТК+ спільноти, і стала першою відкритою трансгендерною людиною, яка виступила на з'їзді Демократичної партії у 2016 році.

Як повідомляли, американка українського походження Вікторія Спартц перемогла на виборах до Палати представників США в штаті Індіана.

А чинний спікер нижньої палати Конгресу США республіканець Майк Джонсон здобув переважну підтримку виборців у четвертому окрузі штату Луїзіана та ввійшов до складу Палати представників наступного скликання.
Ключові теги: США
 

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