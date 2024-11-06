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Конгресвумен Спартц перемагає на виборах до Конгресу США
09:01 06.11.2024 |
Американка українського походження Вікторія Спартц перемогла на виборах до Палати представників США в штаті Індіана.
Про це пише "Європейська правда" із посиланням на New York Times та Associated Press.
Головною суперницею Спартц стала демократка Дебора Пікетт. У виборчому бюлетені також була також незалежна кандидатка Роббі Слотер.
Після підрахунку понад 90% голосів стало відомо, що Спартц отримала 57%, а Пікетт - 38%.
Спартц, яка є уродженкою України та протидіяла схваленню американської допомоги Києву, виграла республіканські праймериз в Індіані у травні.
Перша і єдина народжена в Україні конгресвумен, Спартц раніше підтримувала надання допомоги Києву. Але напередодні праймериз вона змінила свою позицію та проголосувала проти передачі Україні допомоги в розмірі $61 млрд.
Спартц стверджувала, що її лояльність передусім спрямована на Америку, і заявляла, що хоче, аби політика щодо кордону США та Мексики була включена до пакета допомоги.
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