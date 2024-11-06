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АНАЛІТИКА

Конгресвумен Спартц перемагає на виборах до Конгресу США

 

Американка українського походження Вікторія Спартц перемогла на виборах до Палати представників США в штаті Індіана.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на New York Times та Associated Press.

Головною суперницею Спартц стала демократка Дебора Пікетт. У виборчому бюлетені також була також незалежна кандидатка Роббі Слотер.

Після підрахунку понад 90% голосів стало відомо, що Спартц отримала 57%, а Пікетт - 38%.

Спартц, яка є уродженкою України та протидіяла схваленню американської допомоги Києву, виграла республіканські праймериз в Індіані у травні.

Перша і єдина народжена в Україні конгресвумен, Спартц раніше підтримувала надання допомоги Києву. Але напередодні праймериз вона змінила свою позицію та проголосувала проти передачі Україні допомоги в розмірі $61 млрд.

Спартц стверджувала, що її лояльність передусім спрямована на Америку, і заявляла, що хоче, аби політика щодо кордону США та Мексики була включена до пакета допомоги.

Стаття на тему:

28.07.22 Клопіт Спартц: Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіянина з шпигунським минулим часів КГБ.
Ключові теги: США
 

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