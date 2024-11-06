Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Спікер Конгресу Джонсон переобрався у своєму окрузі

 

Спікер Палати представників Майк Джонсон (Республіканська партія) переміг на переобранні в 4-му виборчому окрузі в штаті Луїзіана, повідомляє The Hill.

Як прогнозує видання, це забезпечить Джонсону п'ятий термін у Конгресі, хоча його майбутнє як лідера Республіканської партії залишається невизначеним.

"Перемога у вівторок відбулася на тлі того, що продовжують виникати запитання про його майбутнє в керівництві Республіканської партії в Палаті представників. Джонсон заявив, що хоче продовжити роботу на посаді спікера, якщо республіканці збережуть контроль над нижньою палатою, але він не дав зрозуміти, якими можуть бути його плани, якщо Республіканська партія залишиться в меншості", - йдеться в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4375
  0,0421
 0,10
EUR
 1
 45,1503
  0,0086
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9000  0,15 0,37 41,7611  0,07 0,17
EUR 44,3833  0,38 0,84 45,3211  0,20 0,43

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,02 0,05 41,4350  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес