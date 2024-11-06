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Спікер Конгресу Джонсон переобрався у своєму окрузі
08:57 06.11.2024 |
Спікер Палати представників Майк Джонсон (Республіканська партія) переміг на переобранні в 4-му виборчому окрузі в штаті Луїзіана, повідомляє The Hill.
Як прогнозує видання, це забезпечить Джонсону п'ятий термін у Конгресі, хоча його майбутнє як лідера Республіканської партії залишається невизначеним.
"Перемога у вівторок відбулася на тлі того, що продовжують виникати запитання про його майбутнє в керівництві Республіканської партії в Палаті представників. Джонсон заявив, що хоче продовжити роботу на посаді спікера, якщо республіканці збережуть контроль над нижньою палатою, але він не дав зрозуміти, якими можуть бути його плани, якщо Республіканська партія залишиться в меншості", - йдеться в повідомленні.
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