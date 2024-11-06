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У Сербії – антиурядові протести після смертельної аварії на вокзалі, в хід пішли фекалії
23:53 05.11.2024 |
У місті Новий Сад, що на півночі Сербії за 70 кілометрів від Белграда, увечері 5 листопада відбулась антиурядова акція протесту на тлі загибелі 14 людей після обвалу навісу на залізничному вокзалі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".
Кілька тисяч протестувальників, які зібралися на заклик парламентських опозиційних партій та громадських об'єднань, вирушили ходою із залізничного вокзалу, де сталась трагедія, до мерії Нового Саду.
Серед їхніх вимог - відставка прем'єр-міністра Сербії Мілоша Вучевича та мера Нового Саду Мілана Джурича і негайний арешт і покарання винних в аварії на залізничному вокзалі.
Вони також вимагають надати громадськості інформацію про контракт з китайським підрядником, який реконструював вокзал Нового Саду, і опублікувати інші таємні контракти з приватними компаніями, які беруть участь у ключових інфраструктурних проєктах у Сербії.
Перед будівлею міської влади Нового Саду демонстранти привезли цистерну, з якої розлили фекалії.
"Ці фекалії символізують те, що вони роблять з нами протягом багатьох років", - сказав Міша Бачулов, представник об'єднання "Будь героєм", що є одним із організаторів протесту.
У певний момент у будівлю мерії Нового Саду також полетіли червона фарба й бруківка, в деяких вікнах вибило шибки. Усередину група людей у масках кинула піротехнічні пристрої, на що поліція відповіла сльозогінним газом.
Президент Сербії Александар Вучич назвав інциденти перед мерією Нового Саду "жахливими, насильницькими протестами проти держави" та пообіцяв покарання для всіх винних у "злочинних діях".
Нагадаємо, минулої п'ятниці крівля на вході до вокзалу Нового Саду раптово обвалилась, у результаті чого загинули 14 людей і троє отримали важкі поранення.
Реконструкцію станції, де сталась трагедія, здійснював китайський підрядник. У деяких частинах вокзалу на момент обвалу все ще тривали будівельні роботи.
У зв'язку з трагедією у відставку подав міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весіч.
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