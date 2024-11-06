Рада ЄС схвалила оновлену директиву, яка розширює вимоги до очищення стічних вод

Рада Європейського Союзу у вівторок, 5 листопада, схвалила оновлену директиву щодо очищення міських стічних вод. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

"Нові правила є одним із ключових результатів плану дій ЄС щодо нульового забруднення", - зазначається у релізі.

Основні зміни:

→ тепер правила поширюються на менші населені пункти (від 1000 жителів замість 2000);

→ до 2035 року всі такі населені пункти повинні мати системи збору та очищення стічних вод;

→ запроваджується обов'язкове видалення азоту і фосфору до 2039 року для великих очисних споруд;

→ до 2045 року великі очисні споруди повинні додатково видаляти мікрозабруднювачі.

Важливі нововведення:

→ виробники фармацевтичних препаратів та косметики повинні покривати 80% витрат на очищення від мікрозабруднювачів (принцип "забруднювач платить");

→ до 2045 року великі очисні споруди повинні досягти енергетичної нейтральності, використовуючи відновлювані джерела енергії.

Країни-члени ЄС матимуть 31 місяць, щоб адаптувати своє національне законодавство до нових правил.

Ця директива є оновленням попередньої версії від 1991 року і спрямована на кращий захист довкілля від забруднення стічними водами, а також на зменшення енергоспоживання у секторі водоочищення.