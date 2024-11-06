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Рада ЄС схвалила оновлену директиву, яка розширює вимоги до очищення стічних вод
23:24 05.11.2024 |
Рада Європейського Союзу у вівторок, 5 листопада, схвалила оновлену директиву щодо очищення міських стічних вод. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
"Нові правила є одним із ключових результатів плану дій ЄС щодо нульового забруднення", - зазначається у релізі.
Основні зміни:
→ тепер правила поширюються на менші населені пункти (від 1000 жителів замість 2000);
→ до 2035 року всі такі населені пункти повинні мати системи збору та очищення стічних вод;
→ запроваджується обов'язкове видалення азоту і фосфору до 2039 року для великих очисних споруд;
→ до 2045 року великі очисні споруди повинні додатково видаляти мікрозабруднювачі.
Важливі нововведення:
→ виробники фармацевтичних препаратів та косметики повинні покривати 80% витрат на очищення від мікрозабруднювачів (принцип "забруднювач платить");
→ до 2045 року великі очисні споруди повинні досягти енергетичної нейтральності, використовуючи відновлювані джерела енергії.
Країни-члени ЄС матимуть 31 місяць, щоб адаптувати своє національне законодавство до нових правил.
Ця директива є оновленням попередньої версії від 1991 року і спрямована на кращий захист довкілля від забруднення стічними водами, а також на зменшення енергоспоживання у секторі водоочищення.
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