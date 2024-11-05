Фінансові новини
- |
- 05.11.24
- |
- 17:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Грузії скасували підсумки виборів на 30 дільницях
16:45 05.11.2024 |
Районний суд у Грузії скасував результати парламентських виборів на 30 дільницях через порушення таємниці голосування, повідомила 5 листопада грузинська служба "Радіо Свободи".
У результаті експерименту на трьох випадкових дільницях у Тетріцкаройському і Цалкському районах на півдні Грузії з'ясувалося, що позначку маркером за партію видно зі зворотного боку бюлетеня, а отже під час введення даних в апарат для підрахунку голосів люди, які стоять поруч, могли зрозуміти, за кого проголосував виборець.
ЦВК Грузії має право оскаржити рішення суду, але експерти кажуть, що прецедент уже створений.
Позови про порушення таємниці голосування
Позови про порушення таємниці голосування подала Асоціація молодих юристів Грузії. Об'єднання вимагало скасувати результати виборів на понад двох тисячах дільниць. Суди в Тбілісі та інших містах скарги не задовольнили.
Західний соціологічний інститут Edison Research дійшов висновку про маніпуляції результатами виборів у Грузії. Соціологи вказали, що розрив у 13 відсоткових пунктів між екзит-полами та офіційними результатами вказує на підтасовування. За підрахунками Edison Research, керівна проросійська партія "Грузинська мрія" мала отримати 40,9 відсотка голосів, а опозиційні партії - 51,9 відсотка.
Офіційно на виборах перемогла "Грузинська мрія", яка отримала більшість мандатів у парламенті - 53,9 відсотка голосів. Прохідний бар'єр у п'ять відсотків подолали чотири опозиційні партії. Всі вони відмовились визнавати результати виборів і входити до парламенту. Опозиція проводить масові акції протесту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Автор законопроєкту пояснив, скільки можна зберігати дров без загрози позбавлення волі
|Україна і Литва підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників
|Порошенко привіз військовим на Сумщину 500 FPV-дронів і РЕБ та повідомив про арешт рахунків
|Свої власні крилаті й балістичні ракети Україна матиме вже 2025 року: заява директора Спецтехноекспорту
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Доходи Кремля від продажу нафти в жовтні впали на третину
|Китай, Індія та Туреччина відчутно скоротили закупівлі російського вугілля у 2024 році
|У Грузії скасували підсумки виборів на 30 дільницях
|Мелоні і Рютте: Нашою спільною метою є справедливий мир для України
|Між ЗСУ та солдатами КНДР сталося перше боєзіткнення, - Умєров
|ЄС розслідує імпорт російської нафти через Туреччину в обхід санкцій – Politico
Бізнес
|В Україні починають впроваджувати 5G: пілот запускають у трьох містах
|Після звернення Мінцифри Meta заблокувала шахраїв, які вимагали гроші інстаграм-блогерів
|Індонезія слідом за iPhone 16 заборонила продавати в країні і Google Pixel
|AMD представила процесор Ryzen 7 9800X3D: володар ігрових сердець за $479
|Падіння прибутку на 64 відсотки. Наскільки все погано у VW?
|OpenAI додала в ChatGPT власний інтернет-пошуковик
|Найбільші IT-компанії України отримали $2,5 млрд доходу за рік