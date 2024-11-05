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АНАЛІТИКА

У Грузії скасували підсумки виборів на 30 дільницях

 

Районний суд у Грузії скасував результати парламентських виборів на 30 дільницях через порушення таємниці голосування, повідомила 5 листопада грузинська служба "Радіо Свободи".

У результаті експерименту на трьох випадкових дільницях у Тетріцкаройському і Цалкському районах на півдні Грузії з'ясувалося, що позначку маркером за партію видно зі зворотного боку бюлетеня, а отже під час введення даних в апарат для підрахунку голосів люди, які стоять поруч, могли зрозуміти, за кого проголосував виборець.

ЦВК Грузії має право оскаржити рішення суду, але експерти кажуть, що прецедент уже створений.

Позови про порушення таємниці голосування

Позови про порушення таємниці голосування подала Асоціація молодих юристів Грузії. Об'єднання вимагало скасувати результати виборів на понад двох тисячах дільниць. Суди в Тбілісі та інших містах скарги не задовольнили.

Західний соціологічний інститут Edison Research дійшов висновку про маніпуляції результатами виборів у Грузії. Соціологи вказали, що розрив у 13 відсоткових пунктів між екзит-полами та офіційними результатами вказує на підтасовування. За підрахунками Edison Research, керівна проросійська партія "Грузинська мрія" мала отримати 40,9 відсотка голосів, а опозиційні партії - 51,9 відсотка.

Офіційно на виборах перемогла "Грузинська мрія", яка отримала більшість мандатів у парламенті - 53,9 відсотка голосів. Прохідний бар'єр у п'ять відсотків подолали чотири опозиційні партії. Всі вони відмовились визнавати результати виборів і входити до парламенту. Опозиція проводить масові акції протесту.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Грузія
 

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