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АНАЛІТИКА

ЄС розслідує імпорт російської нафти через Туреччину в обхід санкцій – Politico

 

Управління Європейського Союзу по боротьбі з шахрайством розслідує постачання російських нафтопродуктів до ЄС в обхід санкцій через Туреччину.

Про це повідомляє Politico.

За рік після запровадження 5 лютого 2023 року ембарго на поставку російських нафтопродуктів країни ЄС імпортували 5,2 млн т на понад 3 млрд євро з трьох турецьких портів: Джейхана, Мармара Ереглісі та Мерсіна, попри те, що у цих портах немає переробних потужностей.

Росія скористалася лазівкою в санкційних правилах ЄС, які дозволяють купувати продукти з російської нафти в разі істотної переробки (змішування), і налагодила постачання через турецькі порти.

З лютого 2023 року до кінця лютого 2024 року Туреччина імпортувала російських нафтопродуктів на 17,6 млрд євро - на 105% більше, ніж за попередній аналогічний період.

Водночас турецький експорт палива до ЄС зріс на 107%. На постачанні нафтопродуктів до Туреччини РФ заробила 5,4 млрд євро, що дало змогу Москві "продовжувати повномасштабне вторгнення в Україну", наголошують у повідомленні.

Розслідування відбувається на тлі погіршення відносин між Брюсселем і Анкарою через її російську політику - навіть попри те, що Туреччина робить незначні кроки, щоб приєднатися до західних санкцій.

Минулого року Politico виявило, що Москва отримала ще 1 млрд євро через окрему лазівку в санкціях ЄС у Болгарії.

За матеріалами: Економічна правда
 

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