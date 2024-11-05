Фінансові новини
- |
- 05.11.24
- |
- 15:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС розслідує імпорт російської нафти через Туреччину в обхід санкцій – Politico
14:27 05.11.2024 |
Управління Європейського Союзу по боротьбі з шахрайством розслідує постачання російських нафтопродуктів до ЄС в обхід санкцій через Туреччину.
Про це повідомляє Politico.
За рік після запровадження 5 лютого 2023 року ембарго на поставку російських нафтопродуктів країни ЄС імпортували 5,2 млн т на понад 3 млрд євро з трьох турецьких портів: Джейхана, Мармара Ереглісі та Мерсіна, попри те, що у цих портах немає переробних потужностей.
Росія скористалася лазівкою в санкційних правилах ЄС, які дозволяють купувати продукти з російської нафти в разі істотної переробки (змішування), і налагодила постачання через турецькі порти.
З лютого 2023 року до кінця лютого 2024 року Туреччина імпортувала російських нафтопродуктів на 17,6 млрд євро - на 105% більше, ніж за попередній аналогічний період.
Водночас турецький експорт палива до ЄС зріс на 107%. На постачанні нафтопродуктів до Туреччини РФ заробила 5,4 млрд євро, що дало змогу Москві "продовжувати повномасштабне вторгнення в Україну", наголошують у повідомленні.
Розслідування відбувається на тлі погіршення відносин між Брюсселем і Анкарою через її російську політику - навіть попри те, що Туреччина робить незначні кроки, щоб приєднатися до західних санкцій.
Минулого року Politico виявило, що Москва отримала ще 1 млрд євро через окрему лазівку в санкціях ЄС у Болгарії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна і Литва підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників
|Порошенко привіз військовим на Сумщину 500 FPV-дронів і РЕБ та повідомив про арешт рахунків
|Свої власні крилаті й балістичні ракети Україна матиме вже 2025 року: заява директора Спецтехноекспорту
|Австралія відправила Україні авіабомби JDAM-ER
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС розслідує імпорт російської нафти через Туреччину в обхід санкцій – Politico
|Євросоюз домовився ввести ПДВ для цифрових платформ, таких як Airbnb і Uber
|Чехія не в захваті від ідеї спільної розвідувальної служби ЄС
|Три російські НПЗ частково зупинилися через проблеми з ремонтом
|Розкрито подробиці K3 - першого у світі бойового танка на водневому паливі від південнокорейської компанії Hyundai Rotem
|WSJ: Росія планувала влаштувати пожежі на літаках з Європи до США та Канади
Бізнес
|В Україні починають впроваджувати 5G: пілот запускають у трьох містах
|Після звернення Мінцифри Meta заблокувала шахраїв, які вимагали гроші інстаграм-блогерів
|Індонезія слідом за iPhone 16 заборонила продавати в країні і Google Pixel
|AMD представила процесор Ryzen 7 9800X3D: володар ігрових сердець за $479
|Падіння прибутку на 64 відсотки. Наскільки все погано у VW?
|OpenAI додала в ChatGPT власний інтернет-пошуковик
|Найбільші IT-компанії України отримали $2,5 млрд доходу за рік