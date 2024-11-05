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Євросоюз домовився ввести ПДВ для цифрових платформ, таких як Airbnb і Uber
14:13 05.11.2024 |
Європейський Союз планує запровадити нові правила щодо стягнення податку на додану вартість (ПДВ) з цифрових платформ, які надають послуги короткострокової оренди житла і виклику таксі. Про це повідомляють на сайті Ради ЄС.
Оператори таких платформ, як Airbnb і Uber, будуть зобов'язані стягувати та перераховувати ПДВ у випадках, коли їхні постачальники послуг (водії чи власники житла) самостійно не сплачують податок.
Наразі більшість індивідуальних постачальників і малих бізнесів на таких платформах не сплачують ПДВ. Це пов'язано з тим, що вони часто не реєструються для сплати податку або не знають про відповідні податкові зобов'язання в інших країнах ЄС. Нова система покликана забезпечити справедливу конкуренцію між традиційними послугами у сфері перевезень та оренди житла та тими, що працюють через онлайн-платформи.
За новими правилами, оператор платформи вважатиметься "постачальником" і збиратиме ПДВ безпосередньо з клієнта, щоб потім передати його податковим органам.
Держави-члени ЄС матимуть право розширювати визначення короткострокової оренди для оподаткування та можуть звільняти малий і середній бізнес від нових правил. Для адаптації платформи отримали короткий перехідний період, щоб запровадити нові вимоги.
Ці зміни спрямовані на збільшення податкових надходжень до бюджетів країн ЄС та забезпечення рівних умов на ринку послуг.
Рішення набере чинності після консультації з Європейським парламентом і формального ухвалення Радою ЄС.
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