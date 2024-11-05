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АНАЛІТИКА

Чехія не в захваті від ідеї спільної розвідувальної служби ЄС

 

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала вважає нереальним створення спільної розвідувальної служби на рівні ЄС.

Про це він сказав в інтерв'ю Euractiv Czechia на тлі дебатів про готовність ЄС до майбутніх кризових ситуацій у сфері безпеки, пише "Європейська правда".

Колишній президент Фінляндії Саулі Нііністьо представив новий безпековий план ЄС, що передбачає створення повноцінної служби розвідувального співробітництва на рівні ЄС.

Однак чеська влада висловила обережну підтримку ідеї поглиблення співпраці між країнами ЄС у сфері розвідки та залишається скептично налаштованою щодо подальшої інтеграції.

"Я підтримую поглиблення взаємної співпраці між розвідувальними службами, але не вважаю реалістичним створення дійсно функціональної спільної служби", - сказав Фіала.

Чеський міністр з питань ЄС Мартін Дворжак також висловився на підтримку поглиблення співпраці між розвідками, але применшив ідею створення європейської служби.

"Створення спільної європейської розвідувальної служби на кшталт американського ЦРУ не стоїть на порядку денному, і доповідь Нііністьо лише побіжно торкається цього питання", - сказала Вероніка Лукашова, прессекретар Дворжака.

Чеська служба безпеки та інформації (BIS) також скептично ставиться до інтеграції у цій сфері, нагадуючи про попередні спроби.

"Подібні пропозиції з'являлися кілька разів у минулому, але вони ніколи не отримували підтримки", - розповів Euractiv Czechia Ладіслав Штіха, речник BIS.

За словами Штіхи, розвідувальні служби в Європі вже дуже тісно співпрацюють на різних платформах. Він також підкреслив, що національна безпека є суто національною компетенцією і що функція розвідувального агентства ЄС була б "дуже проблематичною".

Нагадаємо, спецслужби Чехії продовжують вважати Росію найбільшою загрозою для безпеки країни.
Ключові теги: ЄС
 

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