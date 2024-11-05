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АНАЛІТИКА

Три російські НПЗ частково зупинилися через проблеми з ремонтом

 

Нафтові компанії рф мають наростальні складнощі з ремонтом нафтопереробних заводів (НПЗ), оснащених імпортним обладнанням.

Три НПЗ не змогли повністю закінчити планові ремонти у жовтні й продовжили простій окремих установок перероблення нафти на весь листопад, повідомляє Reuters із посиланням на галузеві джерела. Зі слів співрозмовників агентства, йдеться про волгоградський НПЗ «лукойлу», який входить у топ-10 найбільших у країні з потужністю 15 млн тонн на рік, а також ільський і яйський НПЗ.

У результаті обсяг потужностей перероблення, які простоюють, у 1,5 раза перевищить план - замість 1,2 млн тонн це буде 1,8 млн, а можливо, і 2 млн, не виключають джерела Reuters.

Проблеми з ремонтом стали результатом західних санкцій, через які в росію не постачається обладнання і його компоненти, розповідали галузеві джерела агентства. Річ у тому, що заводи будувалися й модернізувалися за участю європейських і американських компаній, таких як UOP і ABB - вони, і слів співрозмовників Reuters, забезпечували технології й програмне забезпечення для кожного з 40 найбільших НПЗ.

Через неможливість отримати імпортні деталі на початку року не менше 4 місяців простоювали процеси на нижегородському НПЗ «лукойлу», що посідає 4-те місце в країні. На заводі зламалася турбіна американського виробництва, і він був змушений знизити виробництво на 40%.

Навіть за часів СРСР технології для НПЗ закуповувалися на Заході, зокрема установки каталітичного риформінгу, зазначає сєргєй кондратьєв, заступник керівника економічного департаменту Інституту енергетики та фінансів. Після розвалу союзу залежність від імпорту стала практично тотальною: у 2000-ті на іноземні проєктні рішення припадало 80% обладнання у нафтопереробленні, оцінює кондратьєв.

Перейти на російські компоненти заводи так і не змогли, попри державну політику імпортозаміщення. «Наразі на внутрвішніх виробників припадає лише 45% ринку насосного обладнання, 40% компресорів для НПЗ, 30% реакторів і коксових камер. Для інших видів обладнання частка російських постачальників ще менша. Тому введені США, країнами ЄС, Великобританією і Японією обмеження на постачання у росію обладнання для НПЗ помітно уповільнили реалізацію проєктів модернізації заводів», - зазначає кондратьєв.

Проблему ускладнили атаки українських дронів, через які на початку року росія втратила близько 15% потужностей нафтоперероблення. Нафтовики зверталися за допомогою до Китаю, який має технології, зазначили джерела Reuters. Однак це різко збільшує вартість ремонту, оскільки доводиться проводити повну заміну обладнання.

Сумарний простій первинного перероблення на НПЗ росії за січень-листопад 2024 року досяг 39 млн тонн, що на 5,2 млн тонн (+5%) перевищує показник за аналогічний період минулого року, підрахував Reuters.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

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