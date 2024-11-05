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Розкрито подробиці K3 - першого у світі бойового танка на водневому паливі від південнокорейської компанії Hyundai Rotem
10:58 05.11.2024 |
У жовтні 2023 року південнокорейська компанія Hyundai Rotem оголосила про розробку K3 - першого у світі бойового танка на водневому паливі.
Нарешті, через рік, стали відомі перші подробиці інноваційної бойової машини.
Що відомо
Очікується, що K3, оснащений водневими паливними елементами, замінить сучасні танки з дизельними двигунами.
Очікувана конструкція K3 пропонує суттєві експлуатаційні переваги, включно зі здатністю долати складні рельєфи та круті схили. Танк буде оснащений 130-мм гладкоствольною гарматою, що є значним поліпшенням порівняно зі 120-мм гарматою сучасної моделі танка K2. Hyundai Rotem впровадить у системи управління вогнем штучний інтелект, який значно підвищить точність і ефективність стрільби.
Такі машини мають низку переваг:
* Новий двигун збільшить запас ходу й автономність танка, що дасть змогу військовим підрозділам діяти без дозаправлення і глибше проникати на ворожу територію.
* Завдяки своїй низькій тепловій сигнатурі водневий танк складніше виявити інфрачервоними системами спостереження, що полегшить дискретні маневри, нічне патрулювання і проникнення в тил противника.
* Безшумна робота водневої технології дасть вирішальну перевагу для засідок або оборони в лісових або міських районах, дозволяючи танку залишатися непоміченим до початку бойових дій.
* Дивно говорити про екологічність військової техніки в умовах війни, але водневий двигун менше забруднює атмосферу, ніж дизельний.
Як це працює
Водневий паливний елемент працює, перетворюючи водень і кисень на електрику, воду та тепло за допомогою електрохімічної реакції. Він складається з трьох основних компонентів: анода, катода та електроліту. Водень, що зберігається в баку, впорскується в анод, де він розділяється на протони й електрони за допомогою каталізу. Протони проходять через електроліт, щоб досягти катода, в той час як електрони, які не здатні перетнути електроліт, переміщаються по зовнішньому ланцюгу, генеруючи корисний електричний струм. З іншого боку, кисень, який зазвичай витягують із повітря, вводять на катод, де він з'єднується з протонами й електронами, утворюючи воду, чистий побічний продукт цієї реакції. Ця технологія, що виділяє тільки воду і тепло, забезпечує стійке й екологічно чисте джерело енергії, що ідеально підходить для додатків, які потребують низьких акустичних і теплових сигнатур, таких як потайні військові операції.
Спочатку Hyundai Rotem надасть південнокорейській армії гібридну перехідну модель, що поєднує водень і дизель, а до серійного виробництва танк K3 з водневим двигуном планується до 2040 року.
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