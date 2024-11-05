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WSJ: Росія планувала влаштувати пожежі на літаках з Європи до США та Канади
09:57 05.11.2024 |
Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, які прямували до США й Канади, вважають західні спецслужби.
Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на західних посадовців з питань безпеки, передає "Європейська правда".
Як йдеться у публікації, частинами цих операцій були пожежі, влаштовані Росією в липні в логістичних центрах компанії поштового зв'язку DHL у Німеччині та Британії.
Два запалювальні пристрої спалахнули в логістичних центрах DHL в липні, один в Лейпцигу у Німеччині, а інший - в британському Бірмінгемі.
Газета пише, що запалювальні пристрої з легкозаймистою речовиною на основі магнію були вмонтовані в електромасажери.
Вони були відправлені до Британії з Литви "для проби, щоб з'ясувати, як проносити такі пристрої на борт літаків, які прямують до Північної Америки", зазначили журналісти.
Литовські правоохоронці заарештували особу, яка відправила чотири запалювальні пристрої, зокрема два зі складу DHL у Вільнюсі.
Підозрюваний назвався Ігорем Прудниковим, хоча його справжнє ім'я - Александр Сурановас. Слідчі вважають, що чоловіка використовували російські шпигунські служби.
Нещодавно Національна прокуратура Польщі повідомила, що влада країни заарештувала чотирьох осіб у зв'язку з пожежами і звинуватила їх в участі в диверсійних або терористичних операціях від імені іноземної розвідки.
Польща співпрацює з іншими країнами, щоб знайти ще щонайменше двох підозрюваних. Про це ж зазначили журналісти у матеріалі.
Нагадаємо, у жовтні голова внутрішньої розвідувальної служби Німеччини Томас Хальденванг розповів про випадок, коли посилка загорілась у логістичному центрі DHL у Лейпцигу, і лише завдяки збігу обставин пожежа не почалась на борту літака.
У Британії також підтвердили подібний випадок на складі DHL у Бірмінгемі, його розслідування триває.
ЗМІ повідомляли, що пакунки із запалювальним пристроєм, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Великій Британії, відправили з Литви, причому відправник використав фальшиві особисті дані.
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