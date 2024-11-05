Віцеканцлер Німеччини пішов на поступки заради порятунку коаліції

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек у понеділок пішов на ключову поступку на переговорах про дефіцит бюджету, намагаючись врятувати керівну коаліцію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Соціал-демократи (СДПН) канцлера Олафа Шольца, "зелені" міністра економіки Роберта Габека та вільні демократи (ВДП) міністра фінансів Крістіана Лінднера вже кілька місяців не можуть знайти спільної мови щодо того, як найкраще закрити багатомільярдний дефіцит бюджету на 2025 рік.

Суперечка пов'язана з різними стратегіями відновлення економіки, яка все ще бореться з підвищенням цін на енергоносії і жорстку конкуренцію з боку Китаю.

Протягом останніх тижнів Габек і Лінднер представили плани, які повністю суперечили один одному, в той час як Лінднер і Шольц провели конкуруючі бізнес-саміти, що підкреслило робіжності в коаліції.

Цей тиждень вважається критичним для коаліції, оскільки в середу уряд має обговорити низку економічних заходів.

Шольц у понеділок прийняв Габека та Лінднера у своєму офісі для першої з низки дискусій перед зустріччю у середу.

"Останні кілька днів створили какофонію, а не єдину лінію уряду", - визнав Габек на пресконференції в понеділок пізно ввечері. За його словами, ухвалення правильного бюджету вимагатиме поступок.

Потім він оголосив, що підтримає спрямування 10 млрд євро з фонду трансформації та клімату, які стали непотрібними для субсидування нових. До цього часу він завжди наголошував, що кошти повинні залишатися у фонді та використовуватися для інших проєктів.

Раніше того ж дня генеральний секретар ВДП Біжан Джір-Зарай відмовився виключити розпад коаліції, якщо вимоги ВДП щодо скорочення витрат і пом'якшення кліматичних норм не будуть виконані.

Розпад коаліції може залишити Шольца на чолі уряду меншості і покладатися в управлінні на тимчасову парламентську більшість або спровокувати дострокові вибори.

Нагадаємо, на початку жовтня Крістіан Лінднер висловлював сумніви щодо життєздатності урядової коаліції. Утім, рейтинг його партії настільки упав, що вона ризикує не пройти в Бундестаг у разі дострокових виборів.

Перед тим віцепрезидент Бундестагу Вольфганг Кубицький прогнозував, що урядова коаліція Німеччини розпадеться ще до кінця цього року.