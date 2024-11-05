Простій первинних потужностей на НПЗ рф зріс у листопаді

Обсяг потужностей первинного перероблення нафти на НПЗ рф, що простоюють, у листопаді збільшився на 0,6 млн тонн (+49%) до колишнього плану — до 1,8 млн тонн, показали розрахунки Reuters на основі даних джерел у галузі.

Фактичний простій первинних потужностей за підсумками жовтня становив 4,6 млн тонн, збільшившись до попередньої оцінки на 0,16 млн тонн (+3,6%).

Зростання потужностей, що вибувають у листопаді, до попереднього прогнозу відбулося зокрема шляхом продовження на весь листопад технологічних простоїв окремих первинних установок на волгоградському, ільському і яйському НПЗ.

Обсяг потужностей, що вибувають у листопаді, очікується на рівні 1,8 млн тонн, проте з урахуванням ймовірного продовження низки поточних ремонтів простоїв на первинних установках може перевищити 2 млн тонн за підсумками місяця.

Сумарний простий первинного перероблення на НПЗ рф за січень-листопад 2024 року досяг 39,0 млн тонн, що на 5,2 млн тонн (+15%) перевищує показник за аналогічний період минулого року (33,8 млн тонн).