Огляд ринку праці в Італії у 2024 році та роль у ньому українців – Experts Club

Італія, як одна з провідних економік Євросоюзу, продовжує
відновлюватися після пандемії та кризових явищ останніх років. Однак
ринок праці стикається з безліччю викликів, як-от демографічний спад,
старіння населення і тиск міграційних потоків. У першому півріччі 2024
року ринок праці Італії показує змішані результати: поліпшення в деяких
секторах і стагнацію в інших.
Інформаційно-аналітичний центр Experts Club
проаналізував основні тенденції в економіці Італії, ситуацію на ринку
праці та становище громадян України, які перебувають на території
Італії.
Мінімальна заробітна плата в Італії, як і раніше, не встановлена на
національному рівні. Питання про введення мінімальної заробітної плати
обговорюється в країні вже давно, але на поточний момент умови оплати
праці регулюють колективні договори, що укладаються профспілками і
роботодавцями в різних галузях. У середньому мінімальна заробітна плата
за договорами становить близько 8-9 євро на годину, що при повній
зайнятості відповідає приблизно 1 300-1 500 євро на місяць.
Як повідомляє Experts Club,
зарплати в Італії варіюються залежно від регіону, кваліфікації та
галузі. Розглянемо середні зарплати за основними секторами економіки:
ІТ і технології: Середня зарплата для програмістів і фахівців з
кібербезпеки становить від 30 000 до 50 000 євро на рік. У великих
компаніях рівень оплати може досягати 70 000 євро для досвідчених
фахівців.Виробництво та інженерія: Зарплати інженерів коливаються від 25 000 до 45 000 євро на рік, залежно від регіону та досвіду.Туризм і готельний бізнес: Працівники готелів і ресторанів отримують
у середньому близько 20 000 євро на рік. У пікові сезони
спостерігається зростання тимчасової зайнятості, особливо в туристичних
регіонах.Охорона здоров'я: Лікарі та медичні фахівці отримують у середньому
від 35 000 до 60 000 євро на рік, залежно від спеціалізації та регіону.Освіта: Викладачі шкіл та університетів отримують від 25 000 до 40
000 євро на рік. В університетах зарплати професорів можуть сягати 60
000 євро і більше.
Тенденціями у сфері зайнятості є:
- Зростання попиту на фахівців у сфері ІТ. Сектор інформаційних
технологій продовжує швидко зростати, особливо в таких галузях, як
кібербезпека, розробка програмного забезпечення та хмарні технології.
- Демографічна криза і старіння населення. Унаслідок скорочення
чисельності молодого населення в Італії спостерігається дефіцит
кваліфікованої робочої сили. Це особливо помітно в будівництві, охороні
здоров'я та догляді за літніми людьми.
- Зростання гнучких форм зайнятості. В умовах відновлення після
пандемії спостерігається збільшення кількості контрактів із гнучким
графіком роботи, включно з частковою зайнятістю і тимчасовими
контрактами.
- Інтеграція мігрантів. Мігранти продовжують відігравати важливу роль в
економіці, особливо в сільському господарстві, будівництві та догляді
за літніми людьми.
На початок 2024 року в Італії проживає близько 5 мільйонів мігрантів,
що становить майже 9% від усього населення країни. Основні
національності серед мігрантів:
Румуни - близько 1,2 мільйона.Албанці - приблизно 500 тисяч.Марокканці - близько 450 тисяч.Українці - близько 250 тисяч офіційно (неофіційно понад 1 млн).
На початок 2024 року чисельність українських громадян в Італії
істотно збільшилася через війну в Україні. Згідно з даними на лютий 2024
року, в Італії проживає понад 254 000 українців, які офіційно
зареєстровані з тимчасовим захистом. Однак реальна чисельність
українців, які перебувають у країні, може перевищувати 1 мільйон з
огляду на постійні потоки біженців і мігрантів, а також тих, хто не
зареєструвався офіційно.
Ці мігранти переважно зайняті в сільському господарстві, будівництві,
а також у сфері послуг, пов'язаній із доглядом за літніми людьми та
дітьми. Українці, наприклад, після початку війни 2022 року, становлять
значну частку працівників у сфері домашнього догляду.
За даними інформаційно-аналітичного центру Experts Club, одним
із головних викликів для Італії залишається інтеграція мігрантів в
економіку. У деяких секторах спостерігається нестача кваліфікованих
кадрів, тоді як інші стикаються з проблемою надлишкової робочої сили,
особливо серед молоді. Найближчими роками уряд продовжить впроваджувати
програми, спрямовані на підтримку інтеграції та навчання молодих
фахівців, а також на скорочення бюрократичних бар'єрів для створення
нових робочих місць.
Таким чином, ринок праці в Італії в першому півріччі 2024 року
показує як позитивні, так і негативні тенденції. Економіка потребує
кваліфікованих працівників, особливо в технологічному та медичному
секторах, тоді як сектор послуг продовжує залежати від мігрантів, які
відіграють важливу роль у вирішенні демографічних проблем країни.