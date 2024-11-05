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АНАЛІТИКА

Огляд ринку праці в Італії у 2024 році та роль у ньому українців – Experts Club

 

Італія, як одна з провідних економік Євросоюзу, продовжує відновлюватися після пандемії та кризових явищ останніх років. Однак ринок праці стикається з безліччю викликів, як-от демографічний спад, старіння населення і тиск міграційних потоків. У першому півріччі 2024 року ринок праці Італії показує змішані результати: поліпшення в деяких секторах і стагнацію в інших.

Інформаційно-аналітичний центр Experts Club проаналізував основні тенденції в економіці Італії, ситуацію на ринку праці та становище громадян України, які перебувають на території Італії.

Мінімальна заробітна плата в Італії, як і раніше, не встановлена на національному рівні. Питання про введення мінімальної заробітної плати обговорюється в країні вже давно, але на поточний момент умови оплати праці регулюють колективні договори, що укладаються профспілками і роботодавцями в різних галузях. У середньому мінімальна заробітна плата за договорами становить близько 8-9 євро на годину, що при повній зайнятості відповідає приблизно 1 300-1 500 євро на місяць.

Як повідомляє Experts Club, зарплати в Італії варіюються залежно від регіону, кваліфікації та галузі. Розглянемо середні зарплати за основними секторами економіки:

  • ІТ і технології: Середня зарплата для програмістів і фахівців з кібербезпеки становить від 30 000 до 50 000 євро на рік. У великих компаніях рівень оплати може досягати 70 000 євро для досвідчених фахівців.
  • Виробництво та інженерія: Зарплати інженерів коливаються від 25 000 до 45 000 євро на рік, залежно від регіону та досвіду.
  • Туризм і готельний бізнес: Працівники готелів і ресторанів отримують у середньому близько 20 000 євро на рік. У пікові сезони спостерігається зростання тимчасової зайнятості, особливо в туристичних регіонах.
  • Охорона здоров'я: Лікарі та медичні фахівці отримують у середньому від 35 000 до 60 000 євро на рік, залежно від спеціалізації та регіону.
  • Освіта: Викладачі шкіл та університетів отримують від 25 000 до 40 000 євро на рік. В університетах зарплати професорів можуть сягати 60 000 євро і більше.

    • Тенденціями у сфері зайнятості є:

    1. Зростання попиту на фахівців у сфері ІТ. Сектор інформаційних технологій продовжує швидко зростати, особливо в таких галузях, як кібербезпека, розробка програмного забезпечення та хмарні технології.
    2. Демографічна криза і старіння населення. Унаслідок скорочення чисельності молодого населення в Італії спостерігається дефіцит кваліфікованої робочої сили. Це особливо помітно в будівництві, охороні здоров'я та догляді за літніми людьми.
    3. Зростання гнучких форм зайнятості. В умовах відновлення після пандемії спостерігається збільшення кількості контрактів із гнучким графіком роботи, включно з частковою зайнятістю і тимчасовими контрактами.
    4. Інтеграція мігрантів. Мігранти продовжують відігравати важливу роль в економіці, особливо в сільському господарстві, будівництві та догляді за літніми людьми.

    На початок 2024 року в Італії проживає близько 5 мільйонів мігрантів, що становить майже 9% від усього населення країни. Основні національності серед мігрантів:

  • Румуни - близько 1,2 мільйона.
  • Албанці - приблизно 500 тисяч.
  • Марокканці - близько 450 тисяч.
  • Українці - близько 250 тисяч офіційно (неофіційно понад 1 млн).

    • На початок 2024 року чисельність українських громадян в Італії істотно збільшилася через війну в Україні. Згідно з даними на лютий 2024 року, в Італії проживає понад 254 000 українців, які офіційно зареєстровані з тимчасовим захистом. Однак реальна чисельність українців, які перебувають у країні, може перевищувати 1 мільйон з огляду на постійні потоки біженців і мігрантів, а також тих, хто не зареєструвався офіційно.

    Ці мігранти переважно зайняті в сільському господарстві, будівництві, а також у сфері послуг, пов'язаній із доглядом за літніми людьми та дітьми. Українці, наприклад, після початку війни 2022 року, становлять значну частку працівників у сфері домашнього догляду.

    За даними інформаційно-аналітичного центру Experts Club, одним із головних викликів для Італії залишається інтеграція мігрантів в економіку. У деяких секторах спостерігається нестача кваліфікованих кадрів, тоді як інші стикаються з проблемою надлишкової робочої сили, особливо серед молоді. Найближчими роками уряд продовжить впроваджувати програми, спрямовані на підтримку інтеграції та навчання молодих фахівців, а також на скорочення бюрократичних бар'єрів для створення нових робочих місць.

    Таким чином, ринок праці в Італії в першому півріччі 2024 року показує як позитивні, так і негативні тенденції. Економіка потребує кваліфікованих працівників, особливо в технологічному та медичному секторах, тоді як сектор послуг продовжує залежати від мігрантів, які відіграють важливу роль у вирішенні демографічних проблем країни.
    За матеріалами: open4business.com.ua
     

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