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Jaguar Land Rover продала російські активи
14:22 04.11.2024 |
Російське представництво британського автоконцерну Jaguar Land Rover (ТОВ "Ягуар Ленд Ровер") було придбане групою місцевих топменеджерів. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ, угода відбулася 31 жовтня.
Власником 100% акцій представництва стало ТОВ "ВСКД Моторс", зареєстроване у Москві наприкінці 2022 року.
Компанія Jaguar Land Rover була заснована в Москві у 2008 році й займалася імпортом, продажем та обслуговуванням автомобілів преміумкласу Land Rover і Jaguar. Як зазначають росЗМІ її рекордний дохід на російському ринку припав на 2014 рік, коли він перевищив 60 млрд рублів (приблизно $1,58 мільярда). Тоді було продано близько 23 000 автомобілів, зокрема 21 100 Land Rover і 1600 Jaguar.
Проте з початку 2022 року компанія призупинила постачання в Росію через її вторгнення в Україну, що призвело до падіння доходу до 7,5 млрд рублів (приблизно $110,29 мільйона), а у 2023 році - до 1,5 млрд рублів ($18, 75 млн). У 2022 році чистий збиток компанії перевищив 1 млрд рублів ($14, 71 млн), у 2023 році - 560 млн рублів ($7 млн).
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