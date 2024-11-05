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Росія звернулася до ОАЕ та Туреччини за вершковим маслом, аби стримати зростання цін
12:20 04.11.2024 |
Росія імпортує вершкове масло з Об'єднаних Арабських Еміратів і Туреччини, щоб стримати зростання цін, яке стурбувало споживачів.
Про це повідомляє Reuters.
Россільгоспнагляд заявив в суботу 2 листопада, що поставки вершкового масла з ОАЕ почалися 18 жовтня, раніше поставки вершкового масла з ОАЕ в Росію не здійснювалися.
За даними російської служби статистики, з грудня минулого року ціна на вершкове масло зросла на 25,7%. Це порівняно з рівнем інфляції у 8,6% і спричинило хвилю крадіжок вершкового масла в деяких супермаркетах.
Наразі ОАЕ поставили 90 метричних тонн вершкового масла до Росії. РФ також почала імпортувати масло з Туреччини в жовтні.
Агресор прагне збільшити поставки вершкового масла, щоб стабілізувати ціни і забезпечити його доступність на внутрішньому ринку.
За даними Россільгоспнагляду, імпорт вершкового масла в Росію з Латинської Америки впав до 2 800 тонн у 2024 році, відносно 25 000 тонн в 2014 році через західні санкції як на один з факторів, що спричинили зниження поставок.
Білорусь, найбільший постачальник вершкового масла до Росії, цього року збільшила експорт на 9% до 110 000 тонн.
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