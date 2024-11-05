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АНАЛІТИКА

Поставки товарів із Європи в Росію обвалилися до мінімуму за 25 років

 

Росія продовжує втрачати економічні зв'язки із колись найбільшим торговим партнером - Євроейським Союзом. Так, за підсумками серпня поставки в Росію товарів із країн Європи скоротилися на 18% порівняно з липнем, до 2,5 млрд євро.

Про це свідчать дані Євростату, передає The Moscow Times.

У порівнянні з рівнями, які були до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли європейський імпорт досягав 7-8 млрд євро на місяць (2021 рік), економіка Росії втратила дві третини товарів із ЄС.

Загальний товарообіг Росії та Євросоюзу скотився на рівень 1999 року: у серпні він становив 5,1 млрд євро.

Російська митна статистика підтверджує: накопиченим підсумком за січень-серпень поставки товарів з Європи впали на 10,8%, до $47,9 млрд.

Водночас на тлі проблем із платежами просів імпорт із усіх регіонів світу: з Азії - на 4,6% до $118,1 млрд; з Америки - на 9,9%, до $9,3 млрд; з Африки - на 3,4%, до $2,2 млрд.

Слабкий потік російсько-європейської торгівлі найближчим часом може скоротитися ще більше, оскільки "Райффайзенбанк" - останній великий банк ЄС, який продовжує працювати на ринку РФ, - з вересня почав згортати бізнес та обмежувати транскордонні платежі

У зв'язку з вимогами Європейського ценрального банку "Райффайзенбанк" збирається залишити можливість торгівельних операцій лише для небагатьох великих компаній.

Наприкінці вересня стало відомо, що Киргизстан перекрив канал для транзитних платежів з Росії за товари з Європи та Китаю.

Наприкінці серпня повідомлялося, що російські компанії стикаються з усе довшими затримками та більшими витратами при проведенні розрахунків з торговими партнерами в Китаї. Ця проблема загострилася, а між РФ та Китаєм "зависли" транзакції на десятки мільярдів юанів.

Наприкінці липня повідомлялося, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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