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Поставки товарів із Європи в Росію обвалилися до мінімуму за 25 років
12:13 04.11.2024 |
Росія продовжує втрачати економічні зв'язки із колись найбільшим торговим партнером - Євроейським Союзом. Так, за підсумками серпня поставки в Росію товарів із країн Європи скоротилися на 18% порівняно з липнем, до 2,5 млрд євро.
Про це свідчать дані Євростату, передає The Moscow Times.
У порівнянні з рівнями, які були до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли європейський імпорт досягав 7-8 млрд євро на місяць (2021 рік), економіка Росії втратила дві третини товарів із ЄС.
Загальний товарообіг Росії та Євросоюзу скотився на рівень 1999 року: у серпні він становив 5,1 млрд євро.
Російська митна статистика підтверджує: накопиченим підсумком за січень-серпень поставки товарів з Європи впали на 10,8%, до $47,9 млрд.
Водночас на тлі проблем із платежами просів імпорт із усіх регіонів світу: з Азії - на 4,6% до $118,1 млрд; з Америки - на 9,9%, до $9,3 млрд; з Африки - на 3,4%, до $2,2 млрд.
Слабкий потік російсько-європейської торгівлі найближчим часом може скоротитися ще більше, оскільки "Райффайзенбанк" - останній великий банк ЄС, який продовжує працювати на ринку РФ, - з вересня почав згортати бізнес та обмежувати транскордонні платежі
У зв'язку з вимогами Європейського ценрального банку "Райффайзенбанк" збирається залишити можливість торгівельних операцій лише для небагатьох великих компаній.
Наприкінці вересня стало відомо, що Киргизстан перекрив канал для транзитних платежів з Росії за товари з Європи та Китаю.
Наприкінці серпня повідомлялося, що російські компанії стикаються з усе довшими затримками та більшими витратами при проведенні розрахунків з торговими партнерами в Китаї. Ця проблема загострилася, а між РФ та Китаєм "зависли" транзакції на десятки мільярдів юанів.
Наприкінці липня повідомлялося, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях.
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