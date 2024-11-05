Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС має створити свою організацію безпеки на додаток до НАТО, - Мецола

 

Європейському союзу слід створити власну організацію безпеки. Вона має бути на додаток до НАТО.

Про це заявила глава Європейського парламенту Роберта Мецола, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю elMundo.

Вона наголосила, що ЄС завжди має бути сильнішим, послідовнішим і ефективнішим.

"Я говорю те саме, коли йдеться про створення, наприклад, справжнього союзу безпеки і оборони. Союзу, який ми давно вимагали, який би доповнював НАТО і не став би конкурувати ЄС", - сказала вона.

Мецола зазначила, що Європа перебуває на межі надзвичайно нестабільної ситуації через повномасштабну війну в Україні, яку розв'язала Росія. Вона наголосила, що Євросоюз має бути готовим до всього, незалежно від того, хто увійде до Білого дому після виборів президента США.

"У січні буде новий президент, а отже, і нова адміністрація. Також з'являться новий Сенат та новий Конгрес, які є нашими колегами, коли справа доходить до голосування щодо фінансової допомоги Україні. Я сподіваюся, що ми зможемо продовжити працювати разом", - додала вона.

Нагадаємо, що в липні 2024 року Роберта Мецола була переобрана на посаду президента Європейського парламенту. Відомо, що вона обійматиме цю посаду ще майже два з половиною роки.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3954
  0,1063
 0,26
EUR
 1
 45,1417
  0,1737
 0,39

Курс обміну валют на вчора, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0026  0,06 0,16 41,6252  0,08 0,19
EUR 44,6637  0,11 0,24 45,3800  0,15 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4400  0,16 0,40 41,4600  0,17 0,41
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес