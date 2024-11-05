Фінансові новини
- |
- 05.11.24
- |
- 01:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС має створити свою організацію безпеки на додаток до НАТО, - Мецола
11:47 04.11.2024 |
Європейському союзу слід створити власну організацію безпеки. Вона має бути на додаток до НАТО.
Про це заявила глава Європейського парламенту Роберта Мецола, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю elMundo.
Вона наголосила, що ЄС завжди має бути сильнішим, послідовнішим і ефективнішим.
"Я говорю те саме, коли йдеться про створення, наприклад, справжнього союзу безпеки і оборони. Союзу, який ми давно вимагали, який би доповнював НАТО і не став би конкурувати ЄС", - сказала вона.
Мецола зазначила, що Європа перебуває на межі надзвичайно нестабільної ситуації через повномасштабну війну в Україні, яку розв'язала Росія. Вона наголосила, що Євросоюз має бути готовим до всього, незалежно від того, хто увійде до Білого дому після виборів президента США.
"У січні буде новий президент, а отже, і нова адміністрація. Також з'являться новий Сенат та новий Конгрес, які є нашими колегами, коли справа доходить до голосування щодо фінансової допомоги Україні. Я сподіваюся, що ми зможемо продовжити працювати разом", - додала вона.
Нагадаємо, що в липні 2024 року Роберта Мецола була переобрана на посаду президента Європейського парламенту. Відомо, що вона обійматиме цю посаду ще майже два з половиною роки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна і Литва підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко привіз військовим на Сумщину 500 FPV-дронів і РЕБ та повідомив про арешт рахунків
|Свої власні крилаті й балістичні ракети Україна матиме вже 2025 року: заява директора Спецтехноекспорту
|Австралія відправила Україні авіабомби JDAM-ER
|Бельгійська THALES має намір налагодити з Україною спільне виробництва ракет для протидії БПЛА - Сметанін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Канада відправила Україні першу замовлену NASAMS
|Швеція відмовилася від 13 вітроенергетичних проєктів через загрози з боку Росії
|Бербок роз'яснила позицію Німеччини щодо вступу України до НАТО
|Литва передала Україні 230 пікапів і 240 міношукачів
|Україна і Литва підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників
|Німеччина надає Україні 200 млн євро екстреної зимової допомоги
Бізнес
|AMD представила процесор Ryzen 7 9800X3D: володар ігрових сердець за $479
|Падіння прибутку на 64 відсотки. Наскільки все погано у VW?
|OpenAI додала в ChatGPT власний інтернет-пошуковик
|Найбільші IT-компанії України отримали $2,5 млрд доходу за рік
|ЄС розпочав розслідування проти китайського інтернет-магазину Temu
|Сидіння для унітазу TrueLoo зі штучним інтелектом, яке сканує відходи, стало одним з найкращих винаходів 2024 року
|Google використовує штучний інтелект для написання 25% свого нового коду